VI Congresso provinciale Federconsuamtori Rimini: Rieletto Urbinati Presidente dell’Associazione

Si è svolta nella giornata di ieri il VI° Congresso della Federconsumatori provinciale con la rielezione a Presidente di Federconsumatori Rimini Urbinati Graziano che, nel suo intervento, identifica le esigenze, partendo dalla fotografia del contesto, dominato per lo più dall'incertezza, in tutti i campi: economico, energetico, sociale, anche alimentare. Pandemia prima, guerra, per la quale è necessario il cessate il fuoco e l'azione politico diplomatica, e poi e anche rivoluzione tecnologica – dice il Presidente Graziano Urbinati – Il mercato è dominato dai grandi player, in molti casi monopolisti a livello globale,senza che i consumatori finali siano in grado di poter scegliere in relazione alle loro necessità. Sul piano locale Urbinati ha evidenziato come nel mese di gennaio 2023 il tasso di inflazione per il territorio di Rimini si attesta al + 9,7 % su base annua, e nonostante le riduzioni dei costi dell’energia gli aumenti su base annua dell’energia elettrica e del gas rimangono complessivamente nell’ordine del + 88.7% e 46,9%. Costi energia e carrello della spesa fanno registrare una aggravio per famiglia pari a 2.400 euro. Urbinati torna, nell’occasione, a chiedere alla politica l’istituzione di un tavolo di concertazione e di un osservatorio volto ad esaminare, studiare e contrastare gli incrementi ingiustificati di prezzi e tariffe. Così come sul tema dell’accesso al cibo sano, quale coordinatore del Comitato di gestione del Mercato Agricolo dei produttori, si ribadisce la necessità dell’adozione da parte dell’Amministrazione di una “Carta del cibo”, il rafforzamento delle mense scolastiche, il ruolo dell’educazione alimentare e ambientale nelle scuole, gli interventi a sostegno della produzione urbana e peri-urbana, la pianificazione di sistemi logistici a basso impatto ambientale, il sostegno ai mercati comunali e dei farmer’s market, la riduzione dello spreco alimentare, la riqualificazione urbana, consumo zero del territorio e la salvaguardia dei terreni agricoli. Sul tema turismo e spiagge Urbinati descrive, con le spiagge “bene comune”, sia quelle libere, da rendere maggiormente accessibili, fruibili nei servizi e nella disponibilità dei cittadini, per quelle in concessione rimarca la necessità non più rinviabile dei bandi di gara e di una spiaggia con servizi a partire da un salvamento pubblico e per tutta la stagione. Cosi come sulla transizione energetica ha ricordato, che il tempo sta per scadere, le rinnovabili, per Federconsumatori Rimini da sempre devono trovare il loro posto, dall’ eolico in mare con la giusta compensazione energetica nelle bollette dei cittadini riminesi, al fotovoltaico con le Comunità Energetiche. “ Facciamo la differenza essendo Protagonisti del Cambiamento “ – titola il VI Congresso Provinciale, con l'invito a essere prima di tutto “protagonisti di noi stessi”. Si richiamaa alle tante campagne promosse da Federconsumatori e annuncia iniziative ad ampio raggio: per l'economia circolare e il riuso, sul sovraindebitamento, contro le truffe ed il gioco d'azzardo, per l'inclusione sociale, sul caro bollette, nell'appello appunto a non essere consumatori non passivi, ma “consapevoli, per una società più equa e democratica. In conclusione Urbinati lancia una sfida: “di fronte ai grandi cambiamenti spesso ci sentiamo impotenti ma, come recitava il titolo di un vecchio opuscolo satirico “Anche le formiche nel loro piccolo a volte si incazzano”. Non investire i propri soldi, i propri risparmi in banche, azioni o fondi di investimento che hanno in pancia titoli e obbligazioni legate all’industria militare o di chi inquina; acquistare prodotti dove per la loro realizzazione non vengono sfruttate le persone; partecipare e promuovere le Comunità Energetiche per diventare produttori e consumatori di energia pulita, risparmiare in bolletta; valorizzare quello che di bello ed utilizzabile abbiamo negli armadi di casa, incentivando il riuso e riducendo lo spreco; acquistando frutta e verdura di stagione, di prossimità portando cibo di qualità sulle tavole delle famiglie riminesi e di qualità migliorando i nostri stili di vita e la nostra salute. Lo vogliamo fare, conclude Urbinati, con le avvocate e gli avvocati, volontari di Fede rconsumatori Rimini, Ragazzi e ragazze professioniste/i che mettono a disposizione il loro tempo, il loro sapere e la loro intelligenza ai nostri nove sportelli presenti in provincia per fornire un servizio di qualità, con particolare attenzione alle persone più svantaggiate e fragili. Lo vogliamo fare in sinergia con le tante associazioni del territorio che ieri hanno partecipato al nostro Congresso. L’auspicio del Presidente di Federconsumatori Rimini, in questo nuovo mandato, è quello di superare la condizione del consumatore passivo la dove ancora esiste, per essere prima di tutto cittadini e poi consumatori consapevoli, solo cosi aiutiamo la società a crescere in maniera più giusta, più equa e più democratica.

