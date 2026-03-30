Via Crucis Sant’Igne-San Leo guidata dal Vescovo Mons. Domenico Beneventi

Via Crucis Sant’Igne-San Leo guidata dal Vescovo Mons. Domenico Beneventi.

Anche quest’anno 2026, venerdì 3 aprile p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.00, si svolgerà la tradizionale Via Crucis attraverso il percorso collinare che dalla Chiesa e dal Convento francescano di Sant’Igne porta alla Cattedrale di San Leo. Il cammino sarà accompagnato dalla letture dei passi evangelici della Passione e da brani de Il mistero della carità di Giovanna D’Arco in cui Charles Péguy ha riletto poeticamente e umanamente la Passione di Cristo, con gli occhi di chi scopriva e intravedeva nel Suo sacrificio la propria inquieta e moderna ricerca di giustizia e libertà. I canti della tradizione cristiana, dalle laude medievali allo Stabat Mater di Pergolesi, dalla polifonia seicentesca a cantautori contemporanei accompagnano le cinque stazioni aiutando chi partecipa a immedesimarsi nel dolore e nel sacrificio di Cristo. Il gesto liturgico della Via Crucis, proprio del Venerdì Santo, proposto annualmente dalla Comunità di Comunione e Liberazione della Diocesi di San Marino-Montefeltro, sarà guidato dal Vescovo Domenico Beneventi. Le modalità di svolgimento e i contenuti dell’azione liturgica sono quelli che proponeva il Servo di Dio Luigi Giussani. Il bassorilievo bronzeo (dell’artista riminese Paola Ceccarelli) apposto sotto il porticato della Chiesa di Sant’Igne ricorda in modo suggestivo l’annuale appuntamento che richiamava fin dai primi anni Settanta migliaia di giovani, studenti delle Superiori e universitari che lì confluivano da tutta Italia in occasione del Triduo Pasquale. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 14.00 presso il parcheggio ex Eliporto prima dell’ingresso a San Leo. Un servizio navetta condurrà alla Chiesa di Sant’Igne. L’inizio è previsto alle ore 15.00 e la conclusione presso la Cattedrale di San Leo alle ore 18.00 circa con l’adorazione della croce. In allegato viene acclusa la locandina in formato digitale con le indicazioni tecniche.

C.s. - Comunione e Liberazione San Marino-Montefeltro

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