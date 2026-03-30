Via Crucis Vivente 2026 nel Centro Storico di San Marino Città

Nell’ambito degli eventi dedicati al turismo della spiritualità, lunedì 30 marzo 2026, si svolgerà la Via Crucis Vivente 2026, con raduno alle ore 20:45 presso la Chiesa di San Francesco e inizio alle ore 21:00. L’importante appuntamento oltre al grande valore spirituale si connota particolarmente suggestivo, foriero a ripercorrere attraverso una sacra rappresentazione, la Passione di Cristo. La Via Crucis, curata dall’Associazione Teatro dell’Aleph, è organizzata dalle Monache dell’Adorazione Perpetua e dai Salesiani di Don Bosco della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Il percorso si snoderà lungo le vie del centro storico di San Marino Città, evocando simbolicamente le strade di Gerusalemme e offrendo ai partecipanti un’esperienza intensa e coinvolgente. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo. In caso di maltempo, la rappresentazione si terrà presso la Basilica del Santo.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







