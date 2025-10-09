Via libera al Progetto per il nuovo Ospedale di Stato e l’ampliamento della RSA La Fiorina

La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale comunica nella seduta del 30 settembre 2025 è stata adottata la delibera congressuale che formalizza il percorso operativo e finanziario per la realizzazione del nuovo Ospedale di Stato e l'ampliamento della RSA La Fiorina. L'atto rappresenta un punto di svolta strategico, tracciando gli indirizzi e le direttive operative per dotarsi di una struttura sanitaria per rispondere ai crescenti bisogni della popolazione e alle contune innovazioni tecnologiche. Il quadro programmatico di riferimento è il Piano Sanitario e Socio- Sanitario 2024-2026. Rispondendo ai criteri di economicità, efficienza e trasparenza, il Congresso di Stato ha scelto quale modalità prioritaria per la realizzazione dell’Ospedale di Stato e per l’ampliamento della RSA La Fiorina la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture strategiche. L'obiettivo primario non è soltanto la costruzione, quanto l'attrazione di competenze specialistiche e capitali responsabili, mantenendo salda la sovranità decisionale dell'Amministrazione in tutte le fasi della procedura di gara e di gestione. Il Gruppo di Progetto, composto dai vertici amministrativi e sanitari competenti, con funzioni di coordinamento tecnico-gestionale, ha ricevuto un mandato chiaro: produrre lo studio di fattibilità che dovrà costituire la base per il bando di gara, definendo con accuratezza i requisiti finanziari, gestionali e tecnici. Il termine per la conclusione della delicata fase istruttoria è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento, a riprova della volontà di imprimere un’accelerazione decisiva. Il provvedimento riconosce altresì la natura di infrastruttura strategica a una serie di interventi immediatamente eseguibili sull'attuale presidio ospedaliero. Una visione duale che assicura la continuità e l’elevazione della qualità assistenziale anche durante l'iter di realizzazione della nuova struttura. Tali misure includono: la riqualificazione dei locali dell’Unità Operativa Complessa di Onco- ematologia, lo spostamento della Farmacia dell’Ospedale nei locali dell’ex filiale della Cassa di Risparmio, l'ampliamento della Medicina Trasfusionale e la creazione di nuove sale per i donatori, la riorganizzazione della palazzina R1+R2 con l’accorpamento della UOC Salute Mentale, la predisposizione di spazi per il trattamento sanitario obbligatorio d’urgenza e l’istituzione di reparti per la Lungodegenza e l’Hospice, a supporto dell'integrazione tra ospedale e territorio. Azioni concrete dunque, che rappresentano un'immediata risposta alle esigenze dei cittadini, in attesa della realizzazione del complesso più ampio.

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, ha voluto sottolineare il significato profondo di questo passaggio: "Non parliamo di un semplice adempimento amministrativo, piuttosto del manifesto della nostra visione per il futuro: mettere la salute del cittadino al centro di un sistema moderno, accessibile e finanziariamente sostenibile. Affidarsi alla finanza di progetto è un atto di coraggio e pragmatismo, che ci permette di attrarre competenze di rilievo e capitali responsabili, garantendo al contempo la massima trasparenza e la nostra piena sovranità decisionale. In questo modo, assicuriamo un futuro di eccellenza per la cura e nel contempo una necessaria e particolare attenzione ai bisogni della cittadinanza e al supporto delle fragilità, tenendo presente il dovuto rigore economico."



