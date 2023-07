Via libera del Consiglio Comunale alla variante del piano particolareggiato di Cerasolo Ausa

Via libera del Consiglio Comunale alla variante del piano particolareggiato di Cerasolo Ausa.

Svolta urbanistica per Cerasolo Ausa. L’ultimo Consiglio Comunale di Coriano ha portato in approvazione una variante al piano particolareggiato di un’area del centro abitato di Cerasolo tra le vie Boccaccio, Rovereta, Tasso e la via Ausa (Statale 72 Rimini-San Marino) caratterizzato da fabbricati a prevalente destinazione produttivo-commerciale per 15,200 mq complessivi, di cui oltre 14.600 mq di proprietà privata e per la restante parte di 631 mq del Comune. Una delibera corposa e importante che dopo oltre 10 anni sblocca una partita in cui il privato ha eseguito delle opere di urbanizzazione per oltre 350.000 euro. Oltre a sanare alcune incongruenze materiali senza prevedere aumenti di superfici edificabili o cambi di destinazione d’uso, la variante giunta in consiglio si basa su due elementi trainanti alla luce del progetto definitivo di Anas di riqualificazione e messa in sicurezza della Statale 72 che riguarderanno, tra gli altri, anche il comune di Coriano zona Cerasolo. Punto primo: il comune terminerà la realizzazione di alcune opere quali un parcheggio di oltre 500 mq e il completamento di un marciapiede in via Rovereta, previsto inoltre il potenziamento del verde pubblico e lo smantellamento di una piccola rotonda in via Boccaccio in vista delle opere di messa in sicurezza collegate alla SS.72. Punto secondo. Rispetto al piano particolareggiato del 2008 in cui al privato spettava la realizzazione di un campetto sportivo in un’area in comodato d’uso per 20 anni, la variante attribuisce al comune la cessione dell’area che verrà destinata interamente a verde pubblico. “Con questa operazione - ha detto il vicesindaco con delega all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, Domenica Spinelli - con cui acquisiamo una proprietà privata completando nel contempo gli interventi realizzati dal privato, mettiamo la parola fine ad un’opera rimasta incompiuta negli anni per troppo tempo. Un grande risultato frutto della concertazione costante tra i privati e gli uffici comunali all’urbanistica che desidero ringraziare per il lavoro svolto con professionalità e disponibilità al confronto continuo. Una pratica di tutela per gli imprenditori in cui il beneficio pubblico si intreccia con quello privato, quindi dei cittadini, strettamente collegata al rifacimento della Statale 72 che grazie ai contatti e agli incontri continui con Anas e i vari enti preposti, questa amministrazione ha portato definitivamente a casa”. “Con il miglioramento di alcune criticità legate alla viabilità sulla Superstrada Rimini- San Marino e l’accoglimento di una terza rotatoria all’incrocio con via Poggio-Globo, come ho proposto in sede di sopralluogo con Anas - commenta il sindaco Gianluca Ugolini - si migliorerà in modo sensibile la viabilità complessiva a tutto vantaggio delle attività commerciali e dei residenti assieme alla realizzazione di altre due rotonde tra la SS.72 con via La Pastora - centro commerciale e via Pavese. Il nuovo progetto legato alla viabilità e il via libera del consiglio comunale al piano particolareggiato della frazione rappresentano infatti solo il punto di partenza per riqualificare e risollevare il polo commerciale e artigianale di Cerasolo Ausa dagli effetti della crisi economica acuita in seguito all’emergenza covid”.

cs Comune Coriano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: