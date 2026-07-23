Via Ponte: le soluzioni proposte dall’Amministrazione comunale di Verucchio Nella serata di lunedì 20 luglio pubblico incontro con i residenti di Ponte Verucchio per illustrare lo stato della situazione e gli interventi risolutivi. Fra le misure immediate limite di velocità a 30 km/h e divieto di transito alle due ruote

Via Ponte: le soluzioni proposte dall’Amministrazione comunale di Verucchio.

Nella serata di lunedì 20 luglio presso il ristorante Zaganti di Villa Verucchio si è svolto l’incontro dell’Amministrazione comunale con i residenti di Ponte Verucchio. Tema dell’appuntamento, molto partecipato da parte dei cittadini, la situazione di via Ponte. La sindaca Lara Gobbi, accompagnata da tutti gli assessori, ha illustrato lo stato dei fatti e i programmi dell’Amministrazione. Il tratto di via Ponte che va dalla rotatoria presso il ponte sul Marecchia a quella dell’intersezione con via Pieve presenta problemi oggettivamente importanti e di non facile soluzione. Si tratta di 900 metri di una strada che insiste su un terreno non in grado di sostenere eccessivi carichi di traffico, consistendo sostanzialmente nel greto ghiaioso del fiume Marecchia. Tuttavia in tempi normali l’arteria viene percorsa da qualcosa come 8 mila veicoli al giorno, provocando da sempre dissesti del manto stradale. La situazione si è ulteriormente aggravata durante l’inverno scorso, quando dal 7 novembre 2025 per un cedimento della sede stradale nel tratto opposto della stessa via Ponte, di competenza provinciale, il traffico proveniente da Santarcangelo-Poggio Torriana è stato obbligatoriamente deviato nel tratto in questione. Inoltre questo è stato percorso dai mezzi pesanti impiegati nei lavori di ripristino facenti capo a Hera, durati fino al 20 febbraio 2026. Considerato tutto ciò, lo stato della sede stradale richiede interventi risolutivi, mentre ogni soluzione temporanea comporterebbe solo il rinvio dei problemi a brevissima scadenza, con un dispendio di risorse inutile quanto non sostenibile. Così il tamponamento dei punti critici del solo asfalto, che a fronte di una spesa preventivata di circa 250 mila euro garantirebbe una durata valutata dai tecnici inferiore a un anno, mentre il tappeto andrebbe comunque rimosso dall’intervento definitivo. Anche l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo comporterebbe inconvenienti sia ai residenti che agli utenti della strada, quali il crearsi di lunghe code con il conseguente aumento dell’inquinamento sia atmosferico che acustico. L’Amministrazione comunale si è pertanto attivata per individuare i lavori necessari alla risoluzione permanente dei problemi e calcolandone i relativi costi. La cifra complessiva risultante dai preventivi richiesti si aggira sul milione di euro. L’importo comprende la messa in sicurezza di tutti i 900 metri di competenza comunale della via Ponte. E cioè: la realizzazione di un marciapiede (per 350 mila euro circa); il completo rifacimento del tratto in questione, realizzando sottofondo, fondazione, strato di base, binder e tappeto adeguati all’utilizzo attuale dell’arteria. Per finanziare almeno parte delle opere, il Comune di Verucchio ha partecipato a un bando regionale per un importo di 300 mila euro; si è in attesa dell’esito che si confida positivo. Inoltre Hera ha manifestato disponibilità a una compartecipazione negli interventi, considerate anche le suddette conseguenze provocate del cantiere da poco concluso. L’iter descritto prevede l’inizio dei lavori nel 2027. Nel frattempo, nel tratto di via Ponte in questione saranno istituite alcune limitazioni alla circolazione per garantire la massima sicurezza possibile sia ai residenti che agli utenti della strada. Le misure prevedono; limite di velocità di 30 km/h; divieto di transito per i veicoli a due ruote. Per quanto riguarda le biciclette, si sottolinea che sono già presenti percorsi ciclabili sia lungo la SP 258 Marecchiese che nel greto del fiume Marecchia. Questi provvedimenti entreranno in vigore fin da subito. Inoltre proseguirà il proficuo confronto con i cittadini, ponendo sempre la massima attenzione ad ogni istanza.

c.s. Comune di Verucchio

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