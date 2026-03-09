Viaggio al centro del labirinto



Alla dimora d'Arte RiBo104 a Mondaino, suggestivo borgo medievale in provincia di Rimini é allestita la mostra in uno spazio creativo di sperimentazione culturale.

DCDEDALUS

THEATRO MIRABILIA é la guida del viaggio di "ritorno a Casa" attraverso il labirinto dell'oblio, un Cammino per immagini in un continuo passaggio dalle Tenebre alla Luce, dal luogo più oscuro dell'Anima al Sacro "Assoluto".

Un'Odissea che attraversa prima il buio dell'InfernoParadiso, poi la trasgressione del Giardino delle Delizie e infine la splendida metamorfosi finale nell'alba dello Splendor Solis, che guarisce ogni ferita, per ritrovare infine il proprio Sole interiore al centro del labirinto, che attendeva da tempo, calmo e tempestoso questo momento.

Dedalus é il protagonista di questo viaggio, oltre la prudenza e oltre la morale attraverso la discesa nelle profondita' della Notte buia, insieme al Daimon, silenziosa guida che intreccia la sua danza con la danza del malagevole viaggio illuminandone i ricordi che si palesano lungo la via, le pulsioni più nascoste che sussurrano urlando dal nero buio, la morte che con la sua trasformazione accompagna fin dove il Sole é il Leone Rosso, sovrano oltre ogni velo e che rivela in esaltazione il ritrovare se stessi, per poter intraprendere finalmente il Viaggio di Ritorno che inizia questa volta dal centro.

DCDedalus (Davide Conti) Autore "irregolare", la sua opera è un connubio di costante contaminazione tra la scrittura, il graphic design, la fotografia e la pittura.

www.dcdedalus.it



