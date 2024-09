Viale Ceccarini gremito di gente per le spettacolari acrobazie della Red Bull Riders Night

Ieri sera, viale Ceccarini è stato riempito da una folla di persone che ha accolto con entusiasmo ogni singola esibizione di “Red Bull Riders Night”, l’attesissimo evento inserito nel grande palinsesto di “The Riders’ Land Experience” che racconta l’adrenalina e l’atmosfera del Motomondiale nella Terra dei Motori. Nel cuore di Riccione, appassionati di motociclismo e curiosi di ogni età hanno assistito alle spettacolari esibizioni dei piloti di trial nella pista allestita nel tratto compreso tra i viali Gramsci e Dante, dove uno scivolo per i salti ha fatto da cornice a performance mozzafiato, acrobazie ed evoluzioni estreme. Gli spettatori più audaci hanno potuto provare l’emozione dell'impennata in totale sicurezza grazie a una sofisticata attrezzatura, e alcuni hanno persino partecipato attivamente alle evoluzioni acrobatiche, vivendo l’adrenalina di vedere una moto avvicinarsi al proprio corpo a tutta velocità e che si ferma a pochi centimetri di distanza. Tra le iniziative pensate per il divertimento di tutti e non solo per i più coraggiosi, c'è stata la gara di velocità nel mettere il casco e la guida virtuale della moto che ha permesso anche ai bambini e alle famiglie di vivere l’emozione di una corsa in circuito. La “Red Bull Riders Night” si è confermata come uno degli eventi più partecipati in vista del “Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini” che da oggi fino a domenica accenderà i riflettori di tutto il mondo sul Misano World Circuit Marco Simoncelli.

cs Comune Riccione

