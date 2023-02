Vicenda Amazon, Segretario Righi: "Difficoltà risapute, ritardi ingiustificati ma volontà di lavorare e guardare avanti"

Il problema con Amazon è noto, le difficoltà legate alla vicenda con il colosso americano non sono state ancora risolte, i ritardi nell’attuazione del Memorandum of Understanding, la cui firma risale a un anno e mezzo fa, non si spiegano ma c’è la volontà - recentemente confermata nel corso dell’ultima riunione di maggioranza - di ripartire e mettere il tema al centro dei lavori di governo per andare avanti nel percorso di transizione digitale del Paese dal quale, in un momento di cambiamento e in un contesto come l’attuale, non si può restare esclusi. Ne è prova concreta il workshop di formazione, il primo di una serie, in programma il prossimo 16 febbraio che i tecnici Amazon terranno ai collaboratori della Direzione Generale della Funzione Pubblica e ad alcuni tecnici della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di realizzare le policy che a San Marino mancano come quella legata alla tecnologia cloud e quella della classificazione dei dati, oltre alla messa a terra di tre progetti pilota. Si confida pertanto di poter procedere celermente nei primi mesi di questo cruciale 2023.

c.s. Fabio Righi, Segretario di Stato per l’Industria

