Video collegamento tra il segretario di stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il capo del governo di Andorra Xavier Espot

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, la Cooperazione Economica Internazionale e la Transizione Digitale di San Marino, Luca Beccari, e il Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot, nella giornata di lunedì 24 febbraio, hanno avuto un incontro virtuale per discutere dell'Accordo di Associazione con l'Unione europea e di questioni bilaterali. Il Segretario di Stato Beccari e il Capo del Governo Espot hanno avuto uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento del processo di conclusione dell'Accordo di Associazione con l'Unione europea, attualmente all'esame del Consiglio dell'Unione europea. Entrambi hanno sottolineato il lavoro di follow-up svolto dalla Commissione europea con il Consiglio dell'Unione europea e si sono detti fiduciosi che il processo possa concludersi al più presto. Beccari ed Espot hanno convenuto che resta ancora in sospeso la questione se l'Accordo di Associazione sarà adottato come accordo di competenza esclusiva dell'Unione europea o se sarà considerato un accordo misto, il che richiederebbe la ratifica della parte mista dell'Accordo da parte di ciascuno dei parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, Andorra e San Marino hanno espresso la volontà di ringraziare la Commissione europea per il lavoro svolto negli ultimi mesi nel rispondere alle varie richieste manifestate dagli Stati membri e nel cercare di risolvere ogni possibile questione. I due paesi hanno quindi dichiarato di rimanere a completa disposizione della Commissione europea e degli Stati membri per ogni possibile contributo alla conclusione di questo processo. I due leader si sono inoltre compiaciuti del sostegno offerto dagli Stati membri dell'Unione europea durante la fase negoziale per l'Accordo di Associazione, e in particolare di quello garantito dal governo polacco, che detiene la presidenza del Consiglio dell'Unione europea in questo primo semestre e che ha voluto includere nel proprio programma di presidenza l’"impegno a far progredire i lavori sulla prossima fase dell'Accordo con il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sulla loro partecipazione al mercato unico dell'UE". Hanno inoltre espresso il loro impegno a favore di questo progetto comune e hanno concordato di mantenere aperto il dialogo, ribadendo al contempo l’importanza di questa opportunità per i due paesi di partecipare al mercato comune dell'Unione europea. Le due delegazioni hanno inoltre discusso delle risoluzioni presentate alle Nazioni Unite sul conflitto in Ucraina e hanno espresso il loro apprezzamento per il continuo e proficuo impegno tra le rispettive Rappresentanze permanenti nelle pertinenti sedi multilaterali. Infine, durante il video collegamento si è ribadito l'impegno a intensificare la cooperazione bilaterale tra Andorra e San Marino, che quest'anno celebrano il trentesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche.

