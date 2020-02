Videoconferenza della Presentazione del San Marino Green Festival

Il San Marino Green Festival organizza per domani una videoconferenza di presentazione in cui farà sedere allo stesso tavolo virtuale Segretari di Stato e Amministratori del Montefeltro. Perché l'unione fa la forza. Repubblica di San Marino, 24 febbraio 2020. Affrontare I problemi e cercare le soluzioni è il segreto per guardare serenamente al futuro. Il Green Festival di San Marino, nato con l’intento di approfondire i temi della sostenibilità e della lotta agli sprechi, ha scelto di avvalersi della tecnologia per presentare al pubblico l’edizione 2020, dal titolo Avere meno per essere di più, che si terrà a Borgo Maggiore dal 26 al 28 giugno prossimo. La novità di quest’anno è tutta in un’idea semplice quanto inusuale: coinvolgere i Comuni delle vallate limitrofe, Valconca e Valmarecchia, nell’adesione a un percorso di transizione verso modelli con un minore impatto sull’ambiente. I sindaci di Monte Cerignone, Pennabilli, Sassocorvaro Auditore e Verucchio, non hanno avuto esitazioni nel rispondere all’appello, rendendosi disponibili a una inedita reunion in nome dell’ambiente. L’idea è che condividendo le informazioni e le buone pratiche, ognuno sarà più forte e responsabile. Martedi 25 febbraio, alle ore 18,00 i quattro sindaci dei Comuni suddetti e altri che si sono aggiunti, si siederanno virtualmente al tavolo con i Segretari di Stato per il Territorio, la Cultura e gli Interni della Repubblica di San Marino grazie alla piattaforma tecnologica messa a disposizione da Katoa SRL, alla quale tutti potremo collegarci, ed eventualmente interagire. L’incontro sarà registrato e successivamente pubblicato sulla pagina social ufficiale del Festival. Per ottenere il link e partecipare scrivete una email a info@sanmarinogreenfestival.com

c.s. San Marino Green Festival