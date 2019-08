Vieni al Meeting e scopri il Servizio Civile Universale Una scelta che cambia la vita, tua e degli altri

Servizio Civile Universale, perché fare questa esperienza? La motivazione ideale, la voglia di provare qualcosa di nuovo, certamente. Ma poi anche la consapevolezza che sono tanti e promettenti i vantaggi di questa esperienza interessante e formativa. Qualche esempio? · il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite · la possibilità per alcuni progetti con sede in Italia di un periodo di tutoraggio (fino a tre mesi) per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro · un assegno mensile di 433,80 euro, cui si aggiunge, per il servizio all’estero, un’indennità giornaliera dai 13 ai 15 euro · la possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale negli ultimi anni di studio · la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici, come servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione ed eventualmente come titolo di preferenza · il riconoscimento ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile). Insomma, se vissuto nel modo giusto, un anno utile e speso bene. Ma come approfondire il tema, a chi chiedere consiglio? Quest’anno Galdus ed Energheia, consolidate realtà di formazione dell’area lombarda, saranno presenti al Meeting di Rimini con la Rete IES per promuovere e proporre ai giovani tra i 18 e i 28 anni il Servizio Civile Universale. Con IES il Servizio Civile Universale è attivabile in dieci regioni italiane, attraverso il coinvolgimento di 42 enti, dislocati su 262 sedi accreditate. I posti disponibili sono 644. L’opportunità è aperta a cittadini italiani o di altro Paese UE e giovani stranieri regolarmente soggiornati in Italia. Il Servizio Civile Universale può essere svolto in Italia e all’estero, per un periodo tra gli 8 e i 12 mesi, secondo il progetto, e per un impegno settimanale non inferiore a 25 ore, oppure un totale di 1.145 ore per i 12 mesi. Per presentare l’iniziativa, Galdus proporrà in Fiera a Rimini durante il Meeting una serie di workshop, dal titolo “Servizio civile. Una scelta che cambia la vita, tua e degli altri”: ad essi prenderanno parte i protagonisti del Servizio Civile Universale che racconteranno la loro esperienza. Gli incontri, previsti domenica 18, lunedì 19 e sabato 24 agosto alle ore 12.30, si terranno nella Sala Tech B1, collocata all’interno dell’Arena Sussidiarietà&Lavoro B1: alcune aziende partner proporranno talk, momenti di esperienza come l’assaggio di caffè con Caffè Pascucci, conversazioni in un’atmosfera rilassata e con il massimo dell’interazione tra relatori e partecipanti. Durante tutto il Meeting, Galdus incontrerà i visitatori anche presso lo stand nel Villaggio Formazione, sempre in B1, con una mostra che racconterà il valore del lavoro nella formazione.