Vienna: delegazione sammarinese Osce alla 19^ Riunione invernale.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Michele Muratori e Paolo Rondelli parteciperà a Vienna alla diciannovesima Riunione Invernale dell’OSCE PA che si terrà nei giorni 20 e 21 febbraio p.v.. Agli interventi di apertura del Presidente dell’Assemblea Parlamentare George Tsereteli e del Presidente del Parlamento austriaco Wolfgang Sobotka, seguiranno i lavori delle Tre Commissioni Generali – Affari Politici e Sicurezza; Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente; Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie – che, nel corso delle due giornate, avranno come obiettivo la definizione degli argomenti principali della prossima Sessione Annuale, in programma a Vancouver. E’ altresì prevista la presentazione dei rapporti sulle missioni di monitoraggio delle elezioni unitamente ai vari riferimenti e dibattiti relativi all’attività dell’OSCE PA; avrà infine luogo un dibattito speciale sugli strumenti e i meccanismi a disposizione dell’OSCE per risolvere i conflitti prolungati.

