Vigilanza idraulica dei fiumi Ventena e Conca: attività del G.I.V. PC (Gruppo Intercomunale di Volontariato Protezione Civile) Unione Valconca.

I fiumi Ventena e Conca 'sorvegliati speciali' per un evento di formazione organizzato dal G.I.V. PC (Gruppo Intercomunale di Volontariato Protezione Civile) Unione Valconca. Nel corso della serata, svoltasi giovedì 4 aprile nella sala consiliare del Comune di Morciano di Romagna, il Gruppo ha condiviso con i colleghi del Nucleo Volontariato di protezione civile A.N.C Carabinieri, Confraternita di Misericordia Valconca e Associazione Protezione Civile Città di Cattolica le slide sul corso base di vigilanza idraulica del volontariato e slide specifiche sui percorsi ad anello per il rilevamento fotografico di ponti, attraversamenti, scarichi e guadi dei fiumi di competenza territoriale Conca e Ventena insieme al rilevamento fotografico di erosioni, crepe e tane di animali sugli argini. Prossimamente inizierà l'attività di controllo con i volontari coordinati dai conduttori dotati di qualifica operativa, acquisita con un corso specifico che si è tenuto presso il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Volontariato a Rimini. E' un'attività che viene svolta " in tempo di pace" ma che prepara i volontari ad essere sempre operativi in emergenze idrauliche e idrogeologiche nell’intero territorio della Valconca.

