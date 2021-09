Vigili del Fuoco: avvicendamento al comando provinciale, arriva Luca Manselli

Presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, il 1 settembre 2021 si é svolta la cerimonia di insediamento dell’Ing. Luca Manselli nella carica di Comandante dei Vigili del Fuoco, alla presenza del Direttore regionale per l’Emilia Romagna, Ing. Michele De Vincentis, dei funzionari tecnici, del personale operativo e amministrativo e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. Dopo oltre 2 anni l’ing. Gianfranco Tripi lascia la guida del Comando per andare a dirigere il Comando dei Vigili del Fuoco di Parma. Nel rivolgere il saluto di commiato ai presenti, l’Ing. Tripi ha tenuto a sottolineare gli importanti obbiettivi raggiunti: la piena efficienza ed operatività del dispositivo di soccorso, garantita anche nei momenti di maggior difficoltà, in particolare legati all’emergenza epidemiologica; l’intensa attività di formazione e addestramento professionale per il personale del Comando; la definizione e attuazione di chiare procedure per garantire la piena disponibilità, efficienza e funzionalità del parco automezzi e delle attrezzature, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione individuale, per i quali si è proceduto ad un completo rinnovamento; l’intensificazione dei controlli di prevenzione incendi con una rinnovata attenzione alla qualità dei processi e con l’incremento dell’attività di Polizia Giudiziaria; la diffusione della cultura della sicurezza attraverso i numerosi corsi di formazione erogati ai dipendenti delle aziende del territorioe agli studenti degli istituti superiori, avvalendosi anche della nuova e più funzionale area di addestramento; l’attuazione del Codice per l’Amministrazione Digitale, sia nei procedimenti interni che nei confronti dell’utenza. Intensa è stata anche l’attività svolta in collaborazione con la Prefettura, le altre Istituzioni locali, il Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile, gli Ordini Professionali e le Associazioni di categoria, che l’Ing. Tripi ha ringraziato per quanto insieme realizzato. Il Comandante uscente ha anche evidenziato i risultati conseguiti con riferimento al Servizio Antincendio aeroportuale, con personale ancora più efficiente ed addestrato, in una sede in cui sono stati avviati importanti lavori di sistemazione e con un contributo fondamentale anche al servizio di soccorso provinciale, negli orari di chiusura dello scalo; inoltre quest’anno, per la prima volta, il presidio stagionale estivo di Bellaria-Igea Marina ha coperto di fatto l’intero periodo estivo, dal 1 giugno al 1 settembre, contro i due mesi degli anni precedenti. L’Ing. Tripi ha inoltre annunciato che è attesa a giorni la conclusione del procedimento volto a trasferire la sede provvisoria del distaccamento che copre l’area della Valconca in una sede molto più consona e funzionale, messa a disposizione dal Comune di Cattolica, in attesa della realizzazione di quella definitiva, per la quale è stato già definito il sito, stanziati i fondi e individuata la stazione appaltante. L'ing. Tripi ha concluso il suo saluto di commiato ringraziando, per i risultati ottenuti nel periodo di permanenza a Rimini, tutto il personale del Comando che ha contribuito con impegno, passione, professionalità e spirito di squadra alla loro realizzazione, nonostante la sfida imposta dall’emergenza epidemiologica; un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Direttore Regionale e al suo Ufficio, per il costante supporto, ed al Medico del Comando, Dott.ssa Carla Arniani, per il determinante contributo apportato nella gestione dell’emergenza sanitaria e per la assoluta e professionale disponibilità, mostrata senza limiti di giorni ed orario in tutte le numerose occasioni in cui il personale ha avuto necessità del consulto medico. Al Comando di Rimini giunge, quale reggente, l’Ing.Luca Manselli, che manterrà l’attuale incarico di Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. L’Ing. Manselli, assieme all’Ing. Tripi, ha già incontrato il Prefetto, Dott. Giuseppe Forlenza. L’incontro si è caratterizzato per una piena sintonia sugli argomenti affrontati e improntato su un clima di viva cordialità. Nella circostanza, il Prefetto ha ringraziato l’Ing. Tripi per l’assoluta dedizione e per la competenza che hanno connotato il biennio vissuto al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini ed ha dato il benvenuto all’Ing. Manselli. Ad entrambi il dott. Forlenza ha manifestato una “incondizionata ammirazione per il Corpo dei Vigili del Fuoco, instancabile e insostituibile baluardo nella vita quotidiana e nelle emergenze, per le quali, ha aggiunto il Prefetto, “l’intero sistema della Protezione Civile, sia in sede nazionale che locale, può avvalersi di una certezza assoluta: la presenza dei Vigili del Fuoco, con tutto il significativo conseguente apporto di prontezza, competenza e disponibilità”.