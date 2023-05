Vigili del Fuoco di Rimini: Emergenza Alluvione, avvio raccolta fondi "locale"

Questa mattina, presso la sede del Coordinamento Associazione Volontariato Protezione Civile Rimini, personale del Comando VF di Rimini ha consegnato una prima fornitura di attrezzature da destinare all'area di Forlì e Faenza, dove in questi giorni stanno operando i volontari riminesi. Tale attrezzatura, pompe ad immersione, manichette, tute, guanti e stivali, è il risultato della collaborazione avviata con il contributo anche della ANVVF e della associazione Sorridolibero, che ha portato anche all'apertura di una raccolta fondi dedicata.

Vista la situazione ancora gravissima che sta colpendo i territori a noi vicini, stiamo organizzando, con la collaborazione del Comando VVF di Rimini, Protezione Civile Rimini e l'Associazione Sorrido Libero, l'acquisto di materiale che serva a risolvere le problematiche più gravi attualmente ancora presenti. Nello specifico servirebbero, con urgenza, pompe elettriche per la raccolta dell'acqua all'interno delle abitazioni, guanti, stivali in gomma ed attrezzatura varia. Il suddetto materiale sarà consegnato alla Protezione Civile di Rimini che, al momento, sta operando nella zona di Faenza, Forlì e Ravenna tramite il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini, il quale si è offerto di fornire i mezzi per il trasporto del materiale nei luoghi in cui si presenta maggiore necessità, come già fatto per la missione del marzo 2022 effettuata in Ucraina.

Riferimenti: Andrea 331/5777811 - PER EFFETTUARE LE DONAZIONI TRAMITE BONIFICO: IBAN: IT 22 O 07090 24213 027010191188 Causale: EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA - PER EFFETTUARE LE DONAZIONI TRAMITE PayPal: https://paypal.me/sorridolibero?country.x=IT&locale.x=it_IT Causale: EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA