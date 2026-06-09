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VIII Forum Europa-Cina per lo sviluppo della medicina tradizionale cinese

9 giu 2026
VIII Forum Europa-Cina per lo sviluppo della medicina tradizionale cinese

Il 6 e 7 giugno San Marino ha ospitato l’VIII Forum Europa-Cina per lo sviluppo della Medicina Tradizionale Cinese, un importante appuntamento internazionale che ha riunito medici, ricercatori ed esperti provenienti da diversi Paesi. Il Forum, organizzato dall’Associazione di Amicizia San Marino-Cina, dalla Federazione Mondiale di Medicina Cinese e dal Poliambulatorio Benessere e con il Patrocinio della Segreteria di Stato Affari Esteri e della Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale, ha ricordato l’importanza delle relazioni tra San Marino e la Cina e la figura di Gian Franco Terenzi. Sono stati approfonditi temi come il trattamento del dolore, l’oncologia integrata e le nuove applicazioni cliniche dell’agopuntura, promuovendo il dialogo tra tradizione e medicina contemporanea. Importante è stata la partecipazione delle Istituzioni che ringraziamo, tra cui il Segretario di Stato Affari Esteri Luca Beccari, il Segretario di Stato Sanità e Sicurezza Sociale Marco Gatti ed il Ministro Consigliere Lee Xiaoyong dell’Ambasciata Cinese a Roma. È stata anche l’occasione per ricevere una parte della delegazione nella sede dell’Associazione e far visita al Museo di Arte e Cultura Cinese. Due giornate di confronto che hanno confermato il ruolo di San Marino come luogo d’incontro tra Oriente e Occidente, cultura, ricerca e sviluppo.

C.s. - Associazione d'Amicizia San Marino – Cina




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