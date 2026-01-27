Villa Filippi: richiesta formale di chiarimenti della Giunta di Castello di Montegiardino

Villa Filippi: richiesta formale di chiarimenti della Giunta di Castello di Montegiardino.

La Giunta di Castello di Montegiardino rende nota la trasmissione agli organi competenti di una articolata richiesta formale di chiarimenti in merito alla procedura di vendita di Villa Filippi, bene riconosciuto dalla legge come edificio storico–monumentale di eccezionale valore per la Comunità di Montegiardino e per l’intera Repubblica di San Marino.

L’iniziativa nasce dall’urgenza di fare piena luce su una procedura che, allo stato attuale, risulta in corso di perfezionamento senza che vi sia stata una chiara e formale presa di posizione del Governo, né un’evidenza pubblica del completo e puntuale rispetto di tutte le norme di tutela previste dall’ordinamento sammarinese in materia di beni storici e monumentali. La Giunta ritiene doveroso richiamare l’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione pubblica sul fatto che Villa Filippi non è un immobile ordinario, ma un bene sottoposto a uno speciale regime di tutela, che impone verifiche preventive, pareri tecnici qualificati e scelte coerenti con l’interesse pubblico generale. Ogni eventuale trasferimento di proprietà, in assenza di tali garanzie, rischierebbe di esporre il bene a operazioni speculative, con conseguenze potenzialmente irreversibili sul piano storico, culturale e identitario. La preoccupazione della Giunta è che soggetti mossi prevalentemente da logiche economiche possano entrare in possesso del bene prima che siano chiariti:

• se e come siano stati attivati gli strumenti di tutela previsti dalla legge;

• se sia stato valutato l’esercizio del diritto di prelazione pubblica;

• quale ruolo abbiano avuto gli organi tecnici preposti alla conservazione dei monumenti;

• quali vincoli e prescrizioni debbano necessariamente accompagnare qualsiasi ipotesi di alienazione o valorizzazione.

Per queste ragioni, la Giunta di Castello ha chiesto risposte scritte, puntuali e tempestive, ritenendo indispensabile che nessun passaggio irreversibile venga compiuto prima che il quadro normativo, procedurale e istituzionale sia pienamente chiarito e condiviso. La tutela di Villa Filippi non è una battaglia ideologica né un atto di contrapposizione, ma un dovere istituzionale verso la comunità e verso le generazioni future. La Giunta continuerà a vigilare affinché trasparenza, legalità e interesse pubblico prevalgano su qualsiasi logica di fretta, svendita o speculazione.

C.s. Giunta di Castello di Montegiardino



