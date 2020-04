Villa Oasi: l'emergenza coronavirus nella struttura

Villa Oasi: l'emergenza coronavirus nella struttura.

Autorizzato dalla struttura "Villa Oasi S.R.L." sono a fare chiarezza in merito alle notizie divulgate da alcuni organi di stampa sulla situazione emergenza covid-19. Allo stato attuale delle cose vi sono 20 dipendenti in quarantena attiva poiché entrati in contatto con soggetto risultato positivo a tampone. Gli operatori socio-sanitari in quarantena attiva stanno tutti bene e nessuno presenta sintomi covid-19. Per quanto riguarda gli ospiti della struttura siamo a comunicare che vi sono due (2) soli casi di positività covid-19 trattati all'interno della struttura in totale ed effettiva collaborazione con l'ISS. I pazienti in oggetto sono ovviamente sottoposti a quarantena. Il primo in ordine temporale non presenta sintomi da almeno cinque giorni mentre il secondo presenta sintomi lievi. Tutti gli altri ospiti sono in buono stato di salute e non presentano sintomi covid-19. Approfitto dello spazio concessomi per ringraziare con sentito calore tutti gli operatori di "Villa Oasi S.R.L." per la grande collaborazione che stanno offrendo in questo periodo per tutti delicato, oltre alla consueta professionalità e passione col quale svolgono il loro operato.

Comunicato stampa

Simone Montanari, psicologo e responsabile della struttura Villa Oasi



I più letti della settimana: