"Vinci il tuo stile, vivi San Marino": San Marino Outlet Expercie lancia un concorso a premi in collaborazione con Visit San Marino.

Si chiama “Vinci il tuo stile, vivi San Marino”, il concorso a premi attivo per tutto il mese di giugno e lanciato da San Marino Outlet Experience insieme ad un partner di prestigio come Visit San Marino. Fino al 30 giugno, compilando la cartolina distribuita nei punti vendita di San Marino Outlet Experience, oppure il form disponibile online (https://www.sanmarinooutlet.com/vinci-lo-stile-vivi-san-marino/), si potrà partecipare all’estrazione di tre fantastici premi. In palio anche esperienze uniche, messe a disposizione da Visit San Marino, per scoprire le eccellenze e le bellezze che la Repubblica più Antica al Mondo può offrire. “A San Marino si possono fare incredibili esperienze – spiega Alessandra Renzi, Direttrice f.f. dell’Ufficio del Turismo -: ammirare le bellezze paesaggistiche e del centro storico in sella ad una eBike, fare un Food Tour per conoscere le eccellenze culinarie del nostro Paese, percorrere i sentieri della Repubblica per scoprirne gli angoli meno conosciuti ma dall’incomparabile bellezza. È quello che vogliamo promuovere attraverso questa ulteriore collaborazione con San Marino Outlet Experience, con cui già da alcuni anni partecipiamo proficuamente alle più importanti fiere del settore turistico”. “Con questa ulteriore iniziativa si rafforza la collaborazione con Visit San Marino, nella quale crediamo fermamente – commenta Veronica Foresti, Direttrice Marketing e Turismo di San Marino Outlet Experience -. Siamo infatti convinti che il binomio shopping e cultura possa generare importanti flussi turistici, a beneficio di tutto il Paese, e che l’uno possa rappresentare un valore aggiunto per l’altro”.

I PREMI IN PALIO

Al più fortunato andrà una bici elettrica unisex in lega di alluminio, firmata Scott, oltre ad una esperienza sul territorio in eBike per due persone. Il secondo premio prevede 300 euro di shopping vouchers utilizzabili nelle boutiques e nei ristoranti di San Marino Outlet Experience, più un Classic Food Tour per due persone. Infine, al vincitore del terzo premio, andranno 100 euro di shopping vouchers da spendere all’interno dell’outlet ed un trekking approccio slow per due persone. Il primo premio è esposto presso l’Info Point di San Marino Outlet Experience. L’estrazione verrà effettuata lunedì 1° luglio, in occasione del lancio dei saldi estivi.

