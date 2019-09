Vincitore del concorso “Autoritratto” organizzato dalla Carlo Biagioli srl è Lucia Peruch autrice dell’opera “The dancer”.

In data 25 settembre si è riunita presso la sede della Carlo Biagioli srl in via Piana 7 una giuria presieduta dallo stesso Carlo Biagioli promotore del concorso e formata da : -Marco Tentoni- Musicista -Gabriele Gemignani Patron del Green Festival -Michael Felici – esperto in comunicazione, fotografia, video. -Eleonora Mazza Pittrice -Valeria Stacchini- Progettista -Elisa Taddei- Insegnante -Sonia Grassi Attrice e conduttrice televisiva

Cosa ci rappresenta maggiormente? Un ritratto che riproduce fedelmente le nostre fattezze, uno che deforma un po’ il soggetto facendone risaltare l’anima, oppure un’immagine che fotografa il nostro stato d’animo? A questo e altri interrogativi hanno risposto i partecipanti al concorso d’arte organizzato dalla Carlo Biagioli srl a tema “Autoritratto”, un occasione di riflessione che si è concretizzata in 79 opere tra dipinti, fotografie, video, sculture e installazioni, racconti, poesie e persino poesie visive. Un successo senza dubbi, reso possibile dal tema affascinante e poliedrico che gli artisti hanno rielaborato in maniera del tutto libera e con l’utilizzo delle forme espressive loro più congeniali, tra i partecipanti la più giovane ha 15 anni, un concorso che ha visto la partecipazione di artisti sammarinesi, italiani, argentini e una israeliana, legati da un filo rosso: l’amore per l’arte e il desiderio di compiere una riflessione sulla propria percezione di sé. Il concorso lanciato lo scorso giugno ha visto ben due giurie al lavoro, una popolare formata dagli internauti che hanno votato la propria opera preferita apponendo il like vicino alla prescelta sulla pagina fb della Carlo Biagioli srl e una tecnica che si è riunita il 25 settembre,presieduta da Carlo Biagioli ideatore e promotore del concorso. ”Sono un appassionato dell’arte contemporanea e prediligo le opere di autori giovani – spiega Carlo Biagioli – ed ho quindi pensato che un concorso d’arte possa essere particolarmente indicato proprio per chi sta iniziando a intraprendere un proprio percorso artistico. Ho ereditato questa passione da mio nonno Carlo, collezionista e amante dell’arte”. L’opera decretata come vincitrice dalla giuria tecnica sarà esposta per tre mesi nella vetrina della Carlo Biagioli srl, termina il concorso ma il prossimo mese le opere saranno esposte in uno spazio museale da individuarsi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.