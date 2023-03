Vincitore del Concorso Tebaldi, il pugliese Nicolò Balducci farà il suo debutto al Chateaux de Versailles

Il prossimo 13 marzo, Nicolò Balducci farà il suo debutto al Chateaux de Versailles Spectacles nel programma “Tre Controtenori”. Il giovane artista pugliese, quale vincitore dell’ultima edizione della sezione Antico e Barocco, si era aggiudicato una scrittura offerta dal Presidente della giuria internazionale, Laurent Brunner, direttore del Chateaux de Versailles Spectacles. Il Teatro con la più importante e prestigiosa stagione di musica barocca al mondo, con i suoi 80 spettacoli all’anno e un pubblico internazionale. Evidentemente le capacità artistiche Nicolò Balducci, sono tali da guadagnarsi spazio nel cartellone, oltre alla scrittura premio, infatti la prestigiosa istituzione lo ha scritturato anche per Giulietta & Romeo, opera del compositore Nicola Antonio Zingarelli che sarà portata in scena nel prossimo mese di ottobre, a novembre inciderà l’Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi per poi cantare Messiah di Georg Friedrich Haendel, a dicembre. Un’ascesa davvero rapida e notevole, anticipata poco tempo fa dalla scrittura offerta dal Teatro Comunale di Ferrara per interpretare il ruolo di Cherubino nell’opera mozartiana Le Nozze di Figaro, di prossima produzione, ruolo che, per la prima volta in Italia, viene assegnato ad un uomo. E’ uno dei ruoli chiamati “en travesti” dell’opera lirica, con donne che interpretano ruoli maschili perché scritti dall’autore in tessiture per voci femminili. Una doppia sfida e un primato per Balducci. “Complimenti e in bocca al lupo a Nicolò, ambasciatore del Concorso Tebaldi nel mondo, una giovane stella che contiamo di potere riascoltare presto a San Marino” Barbara Andreini, coordinatore artistico Fondazione R.Tebaldi.

