Vincitori del Premio Porta del Paese "Pu' Pataca" 2019

I vincitori, le motivazioni Il premio Porta del Paese 2019 è andato al gruppo degli “spingitori” dell’associazione e AMARCORD, che ha spinto, correndo, le carrozzelle dei ragazzi affetti da atassia. Un gruppo bellissimo, emozionante che interpreta alla perfezione lo spirito del Giro del Monte, che è un momento di aggregazione e divertimento per una comunità solidale. Il premio Pù Pataca quest’anno va a loro, che con il sorriso sulle labbra hanno interpretato in un modo del tutto originale la salita del Borgo e vinto ogni ostacolo fisico e culturale.e vinto ogni ostacolo fisico e culturale Con commozione e gratitudine per l’attività di questo gruppo meraviglioso e allo staff, tutto al femminile, di Porta del Paese. Arrivederci al Giro del Monte 2020!

Comunicato stampa

Il Presidente dell’Associazione Porta del Paese - Simona Capicchioni