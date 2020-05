Vincitrice “Raccontami una storia: parlami di te” converte il premio in offerta all'ospedale e dpi

Il concorso “Raccontami una storia: parlami di te” organizzato da zoomma.news, portale culturale della Carlo Biagioli srl si è concluso con la proclamazione del racconto “Sakura” di Adriana Valenza come vincitore. Lo scorso 20 marzo si è riunita su zoom la giuria, composta nel seguente modo: Carlo Biagioli promotore del concorso, Filiberto Felici appassionato di lettura e impegnato nel sociale, Stefano Palmucci commediografo amatoriale, Davide Pezzi giornalista ed esperto in Storia sammarinese, Chiara Macina autrice, Walter Serra storyteller, Alessandro Cenci insegnante. In palio un buono per l’acquisto libri. La vincitrice ha deciso di convertire il premio in un’offerta: vista l’emergenza dovuta al Covid 19 ha proposto all’organizzazione del concorso di convertire il premio, devolvendo la quota equivalente in beneficenza: una parte ad un’associazione di San Marino, una parte sarà utilizzata per l’acquisto di DPI per l’ospedale Sant’Elia operante nella città di Caltanissetta. I promotori del concorso hanno deciso di designare come realtà destinataria dell’offerta l’associazione sammarinese “Un sorriso per Norcia e non solo”, che nelle scorse settimane ha organizzato una vendita di t-shirt con la scritta "San Marino tin bota". L'intero incasso raccolto dall’associazione sarà donato all'Ospedale di San Marino.

c.s. zoomma.news