Violenza di genere e lesioni al volto: un seminario dell’Università di San Marino raccoglie accademici ed esperti per parlarne

Una serie di approfondimenti su tematiche come le lesioni permanenti al viso e la mutilazione genitale nella legislazione sammarinese caratterizzeranno il seminario “Il volto della violenza - contrasto alla violenza di genere”, in programma sabato 24 ottobre dalle ore 9:30 nella sede universitaria dell’Ex Tribunale, Salita alla Rocca 44, centro storico del Titano. Organizzato nell’ambito del Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, l’appuntamento prevede una serie di interventi da parte di esponenti dell’Authority Sammarinese per le Pari Opportunità, del mondo accademico e non solo: in cattedra, fra gli altri, la dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Parma, Silvia Gentilini, e il direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Ateneo di Bologna, Paolo Morselli. Previsto inoltre un contributo dell’autrice Maria Dell’Anno, che approfondirà fra le altre cose il tema della rappresentazione mediatica della violenza sul volto. Moderatrice: Karen Venturini, docente dell’Ateneo del Titano. “La violenza sulle donne rimane un problema sociale che affligge la vita comunitaria e familiare”, spiega la giurista e criminologa Elga Marvelli, responsabile scientifica del seminario. “Sono anni che se ne discute, ma ancora non sono state trovate soluzioni che possano fermare la crescita di questa piaga sociale. Si tratta di una forma di violenza difficile da contrastare, perché si annida nelle famiglie, nei rapporti personali, intimi, difficilmente visibili, nascosti tra le mura domestiche. È una forma di violenza connaturata al tipo di società consumistica e individualista nella quale viviamo e che subiamo quotidianamente nella pubblicità, nei media, nei discorsi e nei pensieri”. L’appuntamento di sabato, che si svolgerà in presenza e potrà anche essere seguito in via telematica sulla piattaforma Teams, rientra in un più ampio ciclo di nove seminari su argomenti come il mobbing e il terrorismo, iniziato il 12 settembre scorso e in programma fino al 28 novembre. Gli appuntamenti sono rivolti agli iscritti al Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Ateneo sammarinese, nonché a criminologi, giuristi e professionisti attivi nei settori legali ed economici, operatori delle forze dell’ordine e della sicurezza, dipendenti pubblici, medici, psichiatri, personale socio-sanitario, sociologi, psicologi, insegnanti ed educatori. Per alcune categorie, la partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni e per consultare il calendario completo degli appuntamenti è possibile visitare il sito www.unirsm.sm nella sezione “seminari e approfondimenti” della pagina del Master, alla quale si accede dall’area “offerta formativa”.

c.s. Università di San Marino