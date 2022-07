Violenza sessuale di gruppo, due giovani arrestati a Rimini

Due giovani della provincia di Bologna, di origine marocchina, Mohammed Bouhayate, 21 anni e Aiman Rakhssane di 19, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. L'accusa sarebbe confermata anche da un video girato con il telefonino di poco meno di 20 secondi e consegnato agli inquirenti da due testimoni, che hanno ripreso una violenza su una transessuale peruviana di 47 anni. I due aggressori, difesi dall'avvocato Luciano Bertoluzza del Foro di Bologna, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia del gip di Rimini, Vinicio Cantarini, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Bouhayate e l'obbligo di firma per Rakhssane con il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 6 del mattino.

Sabato scorso su viale Regina Margherita a Bellariva di Rimini, intorno alle 4 di notte, la transessuale stava rientrando in hotel quando ha incrociato i due sconosciuti che hanno cominciato a importunarla. Lei, dopo aver chiesto aiuto, è stata raggiunta, aggredita e violentata dai due giovani bolognesi. E' stato solo grazie all'intervento di due passanti, due giovani africani, che prima hanno urlato agli assalitori di fermarsi e poi hanno filmato tutto col telefonino, che la vittima è riuscita a scappare e a nascondersi per chiamare la polizia. Accompagnata in pronto soccorso, i medici le hanno riscontrato la frattura del naso e varie lesioni al volto con una prognosi di 35 giorni.