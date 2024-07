Violoncello e pianoforte in armonia: il duo Stefanelli-Pantani a "Classica giovani"

Violoncello e pianoforte in armonia: il duo Stefanelli-Pantani a "Classica giovani".

Non è troppo tardi per godere ancora di splendide serate musicali sul Titano. Preceduto dalla brillante esibizione del Quartetto Adorno e dal virtuosismo del duo violino-pianoforte composto da Sara Pastine e Giulia Contaldo, il nuovo appuntamento per Classica Giovani, vede protagonisti due eccellenti talenti giovanili. Sono Francesco Stefanelli al violoncello e Nicola Pantani al pianoforte, martedì 23 luglio dalle ore 21:00, sempre nell’ antica cornice del Chiostro dei Servi a Valdagrone. Giunta alla quarta edizione, la rassegna Classica Giovani non poteva che concludersi più degnamente, dando voce all’assodato sodalizio del duo concertistico che ci regalerà una performance unica e ricca di emozioni con le Variazioni di Beethoven, le Sonate di Brahms e Chopin. Con Beethoven, già autore di due importanti sonate per violoncello e pianoforte, ascolteremo le tre serie di variazioni scritte per gli stessi strumenti alla fine del XVIII secolo. Tra queste, spiccano le variazioni su temi dal "Flauto Magico" di Mozart e dal "Judas Makkabäus" di Händel che mettono in luce la maestria del compositore nel valorizzare le risorse del violoncello, alternando momenti melodici e drammatici con passaggi vivaci e contemplativi. Seguirà la Sonata op. 99 di Johannes Brahms, un'opera che sottolinea l'equilibrio e l'integrazione tra pianoforte e violoncello con un lavoro ampio e articolato in quattro movimenti. Dedicata ad un noto violoncellista di quel tempo, la composizione è caratterizzata da un'intensa scrittura orchestrale e da un dialogo continuo e ricco tra i due strumenti. Il programma termina con la Sonata in sol minore op. 65 di Frédéric Chopin, una delle ultime composizioni del grande maestro polacco. Nonostante il predominio del pianoforte, la sonata si distingue per la brillantezza dello Scherzo e la malinconia del Largo, culminando in un Finale vigoroso e tecnicamente impegnativo. Anche con questo ultimo concerto, grazie alla ricchezza del repertorio per violoncello e pianoforte e alla talentuosa maestria degli artisti, ci aspetta un’esperienza musicale unica. Ancora una volta Allegro Vivo, l’associazione che ha reso possibile questa rassegna, conferma l’impegno e la propria vocazione nel realizzare eventi musicali di alto profilo. Non resta che darci appuntamento per il prossimo anno, certi di ritrovarci in ascolto di ottime proposte musicali eseguite da altrettanti virtuosi musicisti.

Francesco Stefanelli Nato nel 1999 a San Marino, Francesco ha mostrato fin da giovane un talento straordinario per il violoncello. A soli 15 anni, si è diplomato e ha proseguito gli studi al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Attualmente, studia all’Escuela Superior de Musica Reina Sofia di Madrid. Ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il concorso Antonio Janigro in Croazia e il "Maura Giorgetti" della Filarmonica della Scala. Come solista, ha suonato in importanti sale concertistiche internazionali e ha registrato con l'Orchestra "I Virtuosi Italiani". Suona uno strumento di scuola veneziana del 18° secolo. Nicola Pantani Nato nel 1995 a Rimini, Nicola ha iniziato lo studio del pianoforte a dodici anni. Diplomato a Rimini, si sta perfezionando all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Casella 2017 e il primo premio al Concorso pianistico internazionale "Franz Liszt" di Parma. Si è esibito come solista con varie orchestre, tra cui l'Orchestra Filarmonica Toscanini, e ha tenuto concerti in prestigiose sedi come le Sale Apollinee del Teatro La Fenice. Il Duo: carriera condivisa Dal 2016, il duo ha partecipato a numerosi festival prestigiosi e sono seguiti dal Maestro Enrico Pace. Recentemente, sono stati selezionati per il Concorso Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo 2025, confermando il loro crescente riconoscimento nel panorama musicale internazionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: