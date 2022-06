Visionnaire – A riveder le stelle! Confermata la terza edizione dello show a San Marino il 16 e 17 luglio

Visionnaire – A riveder le stelle!.

– Torna uno degli eventi più attesi dell’estate sammarinese, Visionnaire Performing Arts Experience “A Riveder le Stelle 2.0.”, lo show magico tra danza, acrobazia, intrattenimento, illusioni ed incredibili installazioni pensato e progettato per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino da Simone Ranieri per Illusion Group e distribuito da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa. La terza edizione dell’evento sarà ancor più affascinante, grazie ad una location d’eccellenza: Cava dei Balestrieri. Sarà proprio la Cava, aperta nel XIX secolo, il palcoscenico naturale per uno spettacolo unico con continui effetti speciali dislocati a 360 gradi intorno al pubblico; le vicissitudini dei protagonisti faranno vivere in prima persona agli spettatori le emozioni dei performer. “A Riveder le stelle 2.0” non è solo uno spettacolo, è un viaggio alla scoperta della più nota delle tre Cantiche della Divina Commedia, l’Inferno, con nuove esibizioni, artisti internazionali, installazioni aeree e performance uniche; 60 minuti di emozioni e colpi discena completati da giochi di luce ed effetti speciali attorno ai quali il viaggio di Dante si sviluppa, creando un percorso narrativo unico e travolgente, pieno di suspense ma che, quest’anno, avrà un taglio romantico e condurrà il visitatore a ...riveder le stelle! “A Riveder le stelle 2.0.” traduce l’Inferno Dantesco in uno spettacolo immersivo accompagnando, lo spettatore alla scoperta dei peccati e dei protagonisti del genio di Dante con il linguaggio delle arti performative dal vivo. Lo show riaccenderà il Centro Storico della Repubblica di San Marino Patrimonio UNESCO il 16 e il 17 luglio prossimi. Il nuovo format prevede la possibilità di assistere al Pre‐Show con happening performativi nelle location più iconiche del centro storico di San Marino, quali Porta San Francesco, Via Donna Felicissima, Piazza Garibaldi e Piazza Titano. I biglietti d’ingresso saranno in vendita online, a partire dalla prossima settimana, per un massimo di 350 posti ogni sera, al costo di 12 euro (posto unico) per le singole serate di sabato 16 e domenica 17 luglio e di 5 euro per le prove di venerdì 15 luglio.

c.s. Dipartimento Turismo e Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: