Visionnaire: il 17 e 18 Agosto, a San Marino, immergiti nel magico mondo delle arti performative.

E’ stato presentato ieri VISIONNAIRE – Performing Arts Experience, il nuovo format dedicato alle arti performative ed artisti di strada, che arriva a San Marino il prossimo 17 e 18 Agosto. Dall’acrobatica alla danza, dal physical theatre al circo contemporaneo, dall’illusionismo al bodypainting e tutto ciò che diventa arte e comunicazione grazie all’espressione del corpo. “Oggi presentiamo un altro evento nuovo e innovativo” ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati “si tratta di un evento che abbiamo fortemente voluto come Segreteria di Stato per il Turismo e per la cui realizzazione abbiamo chiesto una sinergia ad alcune aziende private a sostegno dei costi. VISIONNAIRE ha nel nome la sua mission, nasce per farci sognare, per farci vivere delle esperienze straordinarie e crediamo sia uno spettacolo perfetto per il nostro centro storico”. “Con il VISIONNAIRE vogliamo dare continuità a quella tipologia di eventi immersivi ed emozionali che sono diventati un po’ la nostra firma creativa” afferma Simone Ranieri direttore artistico “in un preciso percorso a tappe, gli spettatori potranno scoprire e visitare le bellezze del centro storico di San Marino e ritrovarsi al centro della scena per godere a pieno delle spettacolari evoluzioni delle compagnie di acrobati”. “Ringrazio il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che da subito ha intuito il potenziale di questo nuovo format” dichiara Alberto Di Rosa di NEXTIME EVENTI “grazie al suo team ed all’Ufficio del Turismo nella persona della Dott.ssa Corbelli per la rinnovata collaborazione. Ci auguriamo che il VISIONNAIRE performing arts experience, quale format esperienziale, possa diventare un appuntamento di grande attrattiva turistica”. Nell’edizione zero dell’evento la visione delle arti performative sarà declinata in un mondo fantastico ed onirico di modo che possa incantare un pubblico quanto più trasversale. Famiglie, appassionati, turisti ed operatori del settore potranno vivere un’esperienza immersiva e ritrovarsi al centro della scena. “Non esiste il palcoscenico al VISIONNAIRE, perché lo spettacolo è tutto intorno a te!” In un preciso percorso a tappe - che inizierà ogni sera alle 21:30 - le performance, gli show e le attrazioni si svilupperanno nel suggestivo scenario naturale del borgo storico di San Marino avvolgendo così gli spettatori che percorreranno la Cava dei Balestrieri, la Piazza della Libertà, la Basilica del Santo e le contrade del centro. Tra le varie esibizioni, a fare da apripista per questa prima avventura, ci saranno anche compagnie di acrobati e di physical theatre dal prestigioso portfolio internazionale. Saranno presenti gli Elementz Art “Performance Art Innovation”, il brand italiano che ha fatto dell’innovazione a favore delle produzioni artistiche il proprio must, collaborando così con rinomate realtà in tutto il mondo tra cui Disneyland Paris, “The 8 Immortals” Qingdao Cina, Diryah Season in Arabia Saudita ed il Carnevale di Venezia. Ed ancora, torna a San Marino la compagnia di acrobatica e danza aerea dei “Liberi di...” che ha partecipato a innumerevoli programmi televisivi italiani ed esteri, esibendosi in vari paesi d’Europa fino a calcare il prestigioso palcoscenico del NEW VICTORY THEATRE a Broadway – New York. Ma il VISIONNAIRE si pone anche l’obiettivo di diventare un’importante vetrina ed un palcoscenico naturale per molti artisti di strada che possono richiedere un proprio spazio per dare espressione alle proprie rappresentazioni. VISIONNAIRE Performing Arts Experience è un evento voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e organizzato dalla NEXTIME EVENTI di Alberto Di Rosa, con la direzione artistica di Simone Ranieri ed è realizzato in collaborazione con l’Ufficio del Turismo grazie al prezioso supporto di aziende del territorio che hanno recepito l’importanza della sinergia pubblico privato nell’organizzazione di appuntamenti di rilievo del calendario sammarinese. QUANDO E DOVE Il 17 e 18 Agosto dalle 21:30 alle 24:00 nel centro storico di San Marino Ingresso libero e gratuito, start ore 21.30 Porta San Francesco



