Visit San Marino: un novembre da grandi numeri.

Appena passate le festività di Ognissanti con una Rimini protagonista “da paura” con le varie attività e visite turistiche legate ad Halloween, parte col botto il mese dei grandi eventi a Rimini. Dopo i turisti dei primi giorni di novembre, sarà la volta di espositori, visitatori, congressisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Inizia con la fiera Ecomondo, il salone leader in Europa sull’economia circolare, che si svolgerà dal 7 al 10 novembre presso il quartiere fieristico. Sarà l’edizione più grande e internazionale di sempre e la città è pronta ad accogliere i numerosi partecipanti. Un’occupazione alberghiera nei primi 4 giorni della settimana ben al di sopra dello scorso anno: 4stelle col tutto esaurito e quasi nei 3stelle. La città, appena riconfermata nella Top20 delle città più green d’Italia secondo la 30esima edizione del rapporto Ecosistema urbano di Legambiente pubblicato su Il Sole 24 Ore, mette l’accento sulle scelte sostenibili per raggiungere la fiera. Linee autobus e Metromare, potenziamento con treni speciali e sharing mobility sono le valide alternative all’auto privata che vengono consigliate agli ospiti. Tutte le informazioni per raggiungere nel miglior modo la fiera su https://www.visitrimini.com/eventi/ecomondo/ VisitRimini sarà presente ad Ecomondo nel punto informazione in Hall Sud e nella International Buyers Lounge per chi volesse visitare la città in occasione della fiera e/o per futuri soggiorni. A seguire Ecomondo ci saranno prestigiose convention aziendali e congressi presso il Palacongressi di Rimini tra cui, per citarne solo alcuni, la Italian Winter Spectacular di Herbalife, Edizioni Studi Erickson, il congresso nazionale giovani Croce Rossa, il 60° Congresso Nazionale SIR - Società Italiana di Reumatologia, senza dimenticare il Concorso dell’Agenzia delle Entrate a Rimini Fiera. Numerosi eventi che fanno registrare un ottimo riempimento delle strutture 3 e 4 stelle, complessivamente più elevato rispetto allo scorso anno per tutto il mese di novembre. VisitRimini continuerà la sua attività di promozione e comunicazione della destinazione con un’attenzione particolare all’internazionalità partecipando a due eventi di prima importanza: City Destination Alliance TIC Meeting Expert e IBTM, una delle principali fiere di riferimento internazionale per il mercato Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Saranno occasioni di spicco per raccontare le novità e gli eventi del 2024, fare networking e formazione. Un mese molto intenso prima di dedicarsi appieno al capodanno più lungo del mondo, con un ricchissimo calendario di eventi, feste, illuminazioni, magie che metteranno in mostra la nostra bella città. Le richieste di informazioni e prenotazioni alberghiere stanno arrivando costantemente, con un trend in aumento rispetto allo scorso anno alla stessa data, registrando un interesse specifico al momento per gli ultimi giorni dell’anno. Proprio nella giornata di ieri è stato annunciato con grande anticipo l’ospite di eccezione del Capodanno, che sarà protagonista del gran ritorno del concerto in Piazzale Fellini, a Marina Centro. Ad animare la serata del 31 dicembre sarà Biagio Antonacci con “Tutti a Rimini! Biagio Antonacci Live”. Un nome di forte appeal che conferma Rimini come destinazione da vivere 365 giorni all’anno. Da non dimenticare a dicembre anche altri due eventi in calendario: Ginnastica in Festa e la 47a Conferenza Nazionale Animatori di Rinnovamento nello Spirito.

