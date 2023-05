Visita a Londra del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è giunto nella giornata di ieri a Londra, per una breve ma intensa visita di lavoro, al rientro dalla trasferta in Islanda per la partecipazione al IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa. Ad attendere il Segretario di Stato l’Ambasciatore di San Marino nel Regno Unito, Silvia Marchetti e il Console Onorario, Maurizio Bragagni. La visita ha consentito al responsabile della politica estera di incontrare esponenti del Governo e del Parlamento britannico e di firmare l’Accordo per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali (DTA). “Si tratta di un’impresa storica in ambito fiscale – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri – in quanto è il primo accordo che San Marino firma con un Paese del G7 che non sia l’Italia. Il Regno Unito rappresenta un importante partner per San Marino con il quale stringere maggiormente i rapporti, al fine anche di attrarre investimenti esteri e dare opportunità alle nostre imprese”. Beccari è stato inoltre ricevuto a colloquio dal Sottosegretario parlamentare per l’Europa, Leo Docherty ed in seguito dal Ministro per gli Investimenti Dominic Johnson. La visita a Londra ha previsto altresì un incontro con il Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, che si pone in restituzione della visita alla Repubblica dallo stesso effettuata nel 2021 durante la quale, per mano dello stesso Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, è stato insignito dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre dei Cavalieri di Sant’Agata. “L’incontro è stata l’occasione per rimarcare quanto la firma dell’Accordo sia importante – riporta l’Ambasciatore di San Marino presso il Regno Unito Silvia Marchetti – dal momento che segna uno spartiacque nel rapporto bilaterale, rinsaldando e rafforzando le relazioni non solo economiche tra i due Paesi”. Agli incontri istituzionali ha fatto seguito la cerimonia di firma del DTA, avvenuta con il Segretario Finanziario del Tesoro, Victoria Atkins, che rappresenta un traguardo importante nel rapporto bilaterale e uno strumento di rilievo per il rafforzamento delle relazioni in ambito economico e finanziario, creando una solida base giuridica. Al termine della giornata di ieri, il Segretario Beccari si è intrattenuto a cena con Theresa May, durante la quale si sono discussi una serie di tematiche rilevanti per i rapporti bilaterali. La trasferta londinese densa di appuntamenti è infine terminata nella mattinata odierna con una colazione di lavoro assieme al Gruppo di Amicizia Interparlamentare tra San Marino e il Regno Unito, i cui membri hanno da subito supportato il percorso di approfondimento delle relazioni e di estensione degli ambiti di cooperazione.