Visita a San Marino del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ellenica, Nikolaos-Georgios Dendias.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto oggi a Palazzo Begni il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ellenica, Nikolaos-Georgios Dendias, in visita sul Titano a conferma dell’ottimo stato delle relazioni bilaterali. Il Segretario di Stato Beccari, lo scorso 9 novembre, già aveva incontrato il Ministro per l’Immigrazione e l’Asilo della Repubblica Ellenica, Notis Mitarachi, con il quale si era concordata l’opportunità di promuovere iniziative di mutua collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale. La visita del Ministro degli Affari Esteri ellenico consolida e rafforza la comune volontà di cooperazione in numerosi settori, da raggiungersi anche attraverso la negoziazione di future intese reciprocamente utili ed implementando concretamente le collaborazioni previste nel Memorandum of Understanding sulle consultazioni politiche, firmato congiuntamente il 2 dicembre 2021 nell’ambito del Consiglio Ministeriale dell’OSCE. Nell’ambito di un articolato confronto avvenuto alla presenza dei rispettivi Ambasciatori, entrambi hanno ripercorso lo stato delle relazioni, nell’intento di promuoverne un concreto rafforzamento, in ambito bilaterale e multilaterale, concordando sull’opportunità di intensificare gli incontri e gli scambi tra le rispettive delegazioni. Centrale è stato il confronto sui rispettivi ruoli in ambito europeo, a partire da comuni riflessioni sulla Comunità politica europea e sulla rispettiva partecipazione in ambito EUSAIR; in riferimento all’Accordo di Associazione che la Repubblica sta negoziando con l’Unione europea, il Ministro Dendias, ha espresso condivisione e sostegno per il percorso intrapreso da San Marino. Condivisa altresì la volontà di potenziare la collaborazione in ambito economico, turistico e commerciale. Al termine dell’articolato e fruttuoso confronto bilaterale, il Segretario di Stato Beccari, invitato dal Collega ellenico a restituire una visita in Grecia, ha direttamente insignito l’Ospite dell’alta Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. A seguire, il Ministro degli Affari Esteri, accompagnato dal Segretario di Stato e alla presenza delle rispettive Delegazioni, è stato ricevuto in Udienza a Palazzo Pubblico dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta.

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

