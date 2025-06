Visita a San Marino del presidente del Parlamento del Principato di Andorra

È stato accolto in mattinata a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari il Presidente del Parlamento del Principato di Andorra, S.E. Carles Ensenyat Reig, a San Marino nell’occasione della firma del Memorandum d’ Intesa tra il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino e il Consiglio Generale del Principato di Andorra. A Palazzo Begni si sono svolti colloqui tra le Parti, alla presenza delle rispettive delegazioni politiche-diplomatiche vertenti, in maniera prioritaria, sul particolare rapporto bilaterale e sul comune percorso di integrazione europea. Centralità è stata infatti attribuita allo stato attuale dell’Accordo di associazione, nell’imminenza della sua fase conclusiva. Nel richiamare la celebrazione dei 30 anni di relazioni diplomatiche, è stata sottolineata, la fitta rete di visite ufficiali intervenute negli anni più recenti, nonché la concreta cooperazione in atto tra i due Paesi, che ha condotto a risultati di valenza storica, quali la co sponsorizzazione della Risoluzione delle Nazioni Unite contro gli sprechi alimentari. Richiamata la più recente partecipazione della Repubblica alla XX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, che ha riunito ad Andorra i vertici istituzionali dei piccoli Stati europei anche per affrontare temi politici di rilevanza globale, in rapporto alla capacità di resilienza degli Stati di modeste dimensioni. Il Presidente Ensenyat Reis già conosce la Repubblica e i suoi referenti istituzionali; il confronto amichevole e produttivo ha infatti consentito di svolgere una panoramica sugli impegni attuali dei due Stati amici e solidali e di condividere progetti di collaborazione e di intesa sulle sfide regionali e globali, con particolare riferimento alla volontà di favorire il networking fra piccoli Stati, soprattutto in ambito europeo. A margine del confronto bilaterale è avvenuto lo scambio di onorificenze fra il Segretario di Stato Beccari e il Presidente del Parlamento Ensenyat Reig, rispettivamente conferiti dall’Ordine di Carlo Magno e dall’Ordine di Sant’Agata. Al termine dell’incontro bilaterale l’ospite e le delegazioni sono saliti a Palazzo Pubblico per l’Udienza ufficiale concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, nel cui ambito è avvenuta la firma del Memorandum d’Intesa che prevede, tra l’altro, il rafforzamento della cooperazione interparlamentare in tutti i settori di reciproco interesse. In seguito e ai sensi della firma del Memorandum si è svolto il primo incontro tra le rispettive delegazioni parlamentari per un primo scambio incontro conoscitivo e scambio di vedute.

