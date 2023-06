Visita a San Marino del Presidente dell’assemblea Parlamentare del Mediterraneo e Presidente della Camera dei Consiglieri del Regno del Marocco

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto oggi a Palazzo Pubblico il Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) e Presidente della Camera dei Consiglieri del Regno del Marocco, S.E. Enaam Mayara, in visita sul Titano dalla giornata di ieri.

La visita del Presidente della PAM, a poco più di due anni dall’istituzione della prima sede operativa di un Organismo Internazionale in territorio sammarinese, tramite l’apertura del Centro studi dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, consolida e rafforza la comune volontà di cooperazione in numerosi settori.

Nell’ambito di un articolato confronto avvenuto alla presenza delle rispettive Delegazioni, si è ripercorso il ruolo della PAM per favorire il dialogo tra i Paesi, il rispetto e la tolleranza tra i popoli, e rimarcando il significato della sede presso il Titano, che ha favorito la cooperazione, rendendo possibili progettualità e strategie in ambito multilaterale.

Centrale è stato il confronto sul ruolo della Repubblica all’interno dell’Organismo Internazionale; si è riflettuto altresì sull’importanza degli organismi regionali nella risoluzione delle tensioni tra Stati, soprattutto all’interno di un’area complessa come quella mediterranea.

L’incontro bilaterale ha poi consentito di focalizzarsi sul rapporto che lega la Repubblica di San Marino al Regno del Marocco, proponendo il rafforzamento di tali relazioni anche attraverso la negoziazione di future intese, nonché incontri e scambi tra le rispettive autorità Istituzionali.

In seguito il Presidente dell’Assemblea Parlamentare ha incontrato la Delegazione Consiliare Sammarinese presso la PAM.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri