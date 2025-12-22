Visita a San Marino del presidente della Camera dei Rappresentanti della Repubblica di Malta

È stato accolto in mattinata a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari il Presidente della Camera dei Rappresentanti di Malta, On. Angelo Farrugia, a San Marino nell’occasione del trentesimo anniversario delle relazioni diplomatiche. Alla presenza delle rispettive delegazioni politiche-diplomatiche, si sono svolti proficui ed amichevoli colloqui tra le Parti vertenti sullo stato delle relazioni bilaterali che da sempre sono caratterizzate da un’ampia collaborazione a livello bilaterale e multilaterale. L’amichevole confronto ha infatti consentito di svolgere una panoramica sugli impegni comuni dei due Stati amici e solidali e di condividere progetti di collaborazione e di intesa sulle sfide regionali e globali, con particolare riferimento alla volontà di favorire il networking soprattutto in ambito europeo. A tal riguardo, centrale è stato il richiamo al percorso di associazione europea di San Marino e la conferma, da parte maltese, della vicinanza e della condivisione del processo condotto dalla Repubblica per divenire Stato associato. L’occasione del trentesimo anniversario ha favorito altresì un negoziato interparlamentare fra le Parti, che ha condotto alla definizione del Memorandum d’Intesa tra il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino e la Camera dei Rappresentanti della Repubblica di Malta, che è stato firmato proprio in questa giornata. A margine del confronto bilaterale è infine avvenuto il conferimento, all’Onorevole Farrugia, dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata nel grado di Gran Croce. Al termine dell’incontro bilaterale l’Ospite e le delegazioni sono saliti a Palazzo Pubblico per l’Udienza ufficiale concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli. Tale alto momento istituzionale ha consentito all’Onorevole Farrugia di svolgere una Lectio Magistralis, con focus sul ruolo dei due Stati in ambito europeo, alla luce dell’ampia e qualificata esperienza internazionale del relatore. Al termine della medesima è avvenuta, da parte dei Consiglieri designati dall’Ufficio di Presidenza, Michele Muratori e Antonella Mularoni, e dei membri del Parlamento maltese, Edward Zammit Lewis e Beppe Fenech Adami, la firma del Memorandum d’Intesa, che prevede il rafforzamento della cooperazione interparlamentare in tutti i settori di reciproco interesse. Quale primo adempimento che fa seguito alla firma del Memorandum, si è infine svolto il primo incontro tra le rispettive delegazioni parlamentari, finalizzato ad un proficuo scambio di vedute e ad approntare future comuni

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri








