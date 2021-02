Visita a San Marino del Responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio, Mauro Garofalo Sul Titano il Responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio, Mauro Garofalo, a colloquio con il Segretario di Stato Beccari e i Capi Gruppo Consiliari.

Il Segretario di Stato Beccari ha accolto questa mattina a Palazzo Begni Mauro Garofalo, Responsabile delle relazioni internazionali della Comunità di Sant'Egidio, che dal 1968 è in prima linea nella costante promozione di un impegno volontario e gratuito in favore delle fasce più vulnerabili, del dialogo interreligioso e interculturale, della giustizia e della pace. Nel corso dell’amichevole ed articolato colloquio con il Segretario Beccari, è stata richiamata la fattiva collaborazione che unisce San Marino alla Comunità di Sant’Egidio e sottolineati i valori comuni alle due realtà, oltre alle attuali problematiche relative alla pandemia e ai campi di mutuo interesse. Nell’esprimere l’ampia condivisione nei confronti anche dei corridoi umanitari che da tempo la Comunità ha adottato nel sostegno alle ampie fasce di migranti e profughi che fuggono da situazioni di conflitti armati e di precarietà, morale e materiale, il confronto è stato allargato alla presenza dei Capi Gruppo Consiliari per l’individuazione di modalità concrete atte a dar seguito all’ordine del giorno, approvato all’unanimità l’anno scorso, inerente a ciò che è diventato un progetto di legge sull’affido di minori stranieri non accompagnati in Repubblica. Tale progetto di legge è stato accolto con favore dai Gruppi Consiliari, individuando la Comunità di Sant’Egidio come interlocutore principale in virtù della grande esperienza nel campo dell’accoglienza e della solidarietà. Il modello, avviato dalla Comunità nel 2015 e replicato da numerosi Paesi, ha visto accoglienza e condizioni di reale integrazione per migliaia di profughi; un modello ritenuto tutt’ora una via maestra nelle politiche d’integrazione. L’effettivo consolidamento e rilancio dei rapporti con la Comunità di Sant’Egidio prevede, come prossima tappa, la visita sul Titano nel 2021 del Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. “Il rapporto di San Marino con la Comunità di Sant’’Egidio ha radici antiche – ha detto il Segretario Beccari - fondate sui comuni valori che la Repubblica difende anche sul piano multilaterale: un’identità comune che vogliamo continuare a rafforzare con progetti concreti nella difesa dei diritti umani. Anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo dobbiamo pensare, nello spirito che ci contraddistingue, che i problemi non sono degli altri, ma che è un dovere morale farci carico delle altrui necessità”.

