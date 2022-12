Visita a San Marino del Senatore Marco Dreosto

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato in mattinata, a Palazzo Begni, il Senatore Marco Dreosto, membro della Commissione Permanente Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica italiana, accompagnato da suoi alti funzionari. Nell’ambito dell’articolato colloquio, sono stati ripercorsi i passi salienti del rapporto bilaterale vigente, con particolare riferimento alle tappe intervenute nel percorso di trasparenza e di adeguamento ai parametri internazionali in materia economica, sociale e finanziaria. Dal Senatore Dreosto sono intervenute parole di apprezzamento sul percorso in atto per un rafforzamento delle relazioni bilaterali e per il processo di maggiore integrazione europea, anche alla luce del suo precedente incarico di Europarlamentare. Beccari ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale e fra Parlamenti, ritenuta fondamentale per la celere risoluzione delle numerose questioni afferenti il rapporto italo- sammarinese. Il Senatore Dreosto nel pomeriggio sarà ricevuto a Palazzo Pubblico da alcuni membri della Commissione consigliare permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione.

