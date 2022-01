Visita a San Marino dell’ambasciatore dello stato di Israele S.E. Dror Eydar

È da oggi in Repubblica l’Ambasciatore dello Stato di Israele S.E. Dror Eydar, accompagnato da una delegazione, per sviluppare un intenso programma di visite e incontri. In tarda mattinata l’Ambasciatore israeliano si recherà alla Scuola Secondaria Superiore per un incontro con gli studenti, vertente in particolare sul significato insito nella Giornata della Memoria che si celebrerà domani. Ad accogliere l’Alto Plenipotenziario il Segretario di Stato per l’Istruzione, Andrea Belluzzi, ed il Preside della Scuola Secondaria Superiore, Giacomo Esposito. Nel pomeriggio l’Ambasciatore Eydar si trasferirà all’Ospedale di Stato, accolto dal Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, per un incontro bilaterale e per l’ufficiale donazione di dispositivi sanitari offerti alla Repubblica, in segno di amicizia e solidale collaborazione con le sue Istituzioni e con i suoi cittadini. Presenzieranno all’incontro e alla donazione il Direttore Generale Dott. Sergio Rabini ed alti responsabili del sistema sanitario sammarinese. Al termine della giornata l’Ambasciatore Eydar si recherà presso la sede di San Marino RTV, per un incontro con i vertici aziendali ed un successivo momento di confronto. Nella mattinata di domani, l’Ambasciatore israeliano si recherà a Palazzo Begni per un colloquio bilaterale con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari ed una sua delegazione politico-diplomatica per approfondire i temi rientranti nell’ampia e proficua collaborazione bilaterale, anche alla luce della più recente visita in Israele da parte dello stesso Segretario di Stato. Sarà il responsabile della politica estera che accompagnerà poi l’Ospite a Palazzo Pubblico per l’Udienza ufficiale concessa dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini. Nell’ambito dell’incontro con i Capi di Stato, il Segretario di Stato Beccari darà altresì lettura di un messaggio che in occasione dell’importante celebrazione della Giornata della Memoria la Senatrice Liliana Segre, cittadina onoraria di questa Repubblica, ha inteso far pervenire a conferma dell’ammirazione e della gratitudine nei confronti delle Istituzioni sammarinesi. In ricordo dell’importante ruolo svolto da San Marino nell’accoglienza e protezione di numerosi ebrei rifugiatisi sul Titano, la visita proseguirà verso il Ghetto Ebraico per la deposizione di una corona commemorativa. A conclusione, l’Ambasciatore verrà accompagnato nella visita guidata della mostra “Numismatica dell’Olocausto”, curata dal dott. Roberto Ganganelli, presso il nuovo Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino, che verrà inaugurata proprio in occasione della Giornata della Memoria.