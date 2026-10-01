Visita a San Marino dell’Oratore Ufficiale della cerimonia di insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti

Visita a San Marino dell’Oratore Ufficiale della cerimonia di insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto ieri pomeriggio, a Palazzo Pubblico, la Ministra degli Affari Esteri del Principato di Andorra, Imma Tor Faus, giunta a San Marino in occasione della Cerimonia di Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti, della quale è stata oggi Oratore Ufficiale. Nella serata di ieri, la Ministra Tor Faus è stata ricevuta in Udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti in carica, Alice Mina e Vladimiro Selva, introdotta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e accompagnata dall’Ambasciatore del Principato di Andorra presso la Repubblica di San Marino, Carles Àlvares Marfany. Nel corso dell’Udienza sono stati sottolineati i proficui rapporti che intercorrono tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra, caratterizzati da una significativa comunanza di esperienze e dalla comune dimensione di piccoli Stati europei, nonché da una consolidata collaborazione in ambito multilaterale e sui principali temi di interesse europeo. Nell’occasione, all’Oratore Ufficiale è stata conferita l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata nel grado di Cavaliere di Gran Croce. Particolare attenzione è stata dedicata al percorso di associazione all’Unione europea, che San Marino e Andorra hanno portato avanti congiuntamente da quasi dieci anni, nel rispetto delle rispettive specificità e caratteristiche. Un percorso che si avvia ora verso la fase decisiva, con la firma dell’Accordo di Associazione prevista per il prossimo 19 ottobre. Sempre nella serata di ieri, presso l’Aula Magna “Fausta Morganti” dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, si è svolta la riunione dei Capi Missione dei Paesi membri dell’Unione europea accreditati presso la Repubblica, organizzata dall’Ambasciatore dell’Unione europea e in collaborazione con la Presidenza irlandese del Consiglio dell’UE. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto in vista della fase successiva alla firma dell’Accordo di Associazione, con particolare riferimento alle prospettive di cooperazione tra San Marino e i Paesi europei e alle modalità attraverso le quali tale collaborazione potrà accompagnare il Paese nel percorso di implementazione dell’Accordo. Al centro del confronto anche le opportunità di collaborazione e di supporto che gli Stati membri hanno prospettato a San Marino, sulla scia dei contatti e delle interlocuzioni già avviati nei mesi scorsi. L’incontro si inserisce nel più ampio rafforzamento del dialogo tra San Marino e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri dell’Unione europea, in una fase nella quale, con l’imminente firma dell’Accordo, il rapporto con l’Unione entra progressivamente in una nuova dimensione, orientata alla sua concreta attuazione. I contenuti e l’impostazione dell’incontro erano stati anticipati dal Segretario di Stato Beccari nell’ambito della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri del 10 settembre scorso. In mattinata, prima del formale avvio della Cerimonia istituzionale, il Segretario di Stato Beccari e la Ministra Tor Faus hanno avuto modo di confrontarsi ulteriormente sui numerosi temi di comune interesse, nell’ambito di un incontro bilaterale particolarmente proficuo e amichevole, alla presenza delle rispettive delegazioni diplomatiche.

Il confronto ha rappresentato un’ulteriore occasione per ripercorrere e condividere l’esperienza maturata nell’articolato negoziato in vista dell’Accordo di Associazione e per approfondire le prospettive di collaborazione in vista della futura implementazione dell’Accordo, nel rispetto dei rispettivi adempimenti istituzionali richiesti da entrambi i Paesi. Non è mancata una attenta valutazione dell’attuale scenario geopolitico internazionale, con particolare riferimento ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente e alle relative ripercussioni sui Paesi europei.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

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