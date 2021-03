Visita a San Marino di Stefano Opilio, Direttore Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia italiano

Ricevuto a Palazzo Begni dai Segretari di Stato Luca Beccari e Massimo Andrea Ugolini, accompagnati dalle rispettive delegazioni ministeriali, per consolidare le collaborazioni in atto tra San Marino e Italia in ambito giudiziario. Il Direttore Generale Opilio, accompagnato dal Direttore dell’Ufficio I Gianfranco Criscione e dall’Ufficiale di collegamento dell’Interpol presso il Ministero della Giustizia Marco Laratta, è stato accolto questa mattina dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri e Giustizia, accompagnati dal Dirigente del Tribunale, Giovanni Canzio, dal Giudice d’Appello Valeria Pierfelici, dai Direttori dei Dipartimenti Esteri e Giustizia, Matteo Mazza e Romina Parenti, dal Comandante della Gendarmeria e direttore Interpol Maurizio Faraone e da alti funzionari delle Segreterie di Stato ospiti. Durante l’incontro, sono stati proficuamente affrontati i numerosi dossier in corso inerenti al rapporto bilaterale in tema di giustizia, a partire dall’Accordo tra i due Governi in materia di sequestro e confisca. A tal riguardo, in seguito ad una sinergica ed approfondita valutazione del testo, si è pervenuti ad una versione pressoché condivisa del medesimo. Si sono trattati inoltre temi riguardanti l’esecuzione delle pene, la possibilità di beneficiare nei rispettivi Stati di magistrati di ruolo, di braccialetti elettronici, nonché di trattamenti sanitari obbligatori ed altre questioni che richiederanno intese bilaterali per una proficua e reciproca collaborazione.

Cs Segreteria Esteri

