Visita a San Marino e udienza presso l’Ecc.ma Reggenza del sindaco e della delegazione di Pont-à-Vendin quale cittadina gemellata con il castello di Faetano

Nella giornata odierna ha avuto luogo la visita a San Marino del Sindaco della Cittadina francese di Pont à Vendin, Sandra Bablin e della delegazione al suo seguito. Pont à Vendin è un piccolo comune di Pas de Calais in Francia carico di significato per la Repubblica di San Marino, in quanto ha ospitato una nutrita comunità di sammarinesi nel dopoguerra. I legami tra la comunità di Pont à Vendin e quella sammarinese si sono rafforzati nel 2011 quando l'ex sindaco Bernad Ogiez scoprì che il Consigliere Giovanni Francesco Ugolini, nato a Pont à Vendin, ricoprì per due volte la più alta carica istituzionale della nostra Repubblica. Da quella scoperta, nacque un rapporto solido che scaturì, nel 2013, nell'intitolazione di un parco nella cittadina francese e, nel 2014, nella stipula di un Patto di Amicizia con il Castello di Faetano, dove risiedevano i genitori del Consigliere Ugolini prima dell'emigrazione.

La visita sammarinese odierna, nel corso della quale il Sindaco Bablin e le rispettive delegazioni sono state ricevute in Udienza presso gli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni, è stata compiuta alla presenza del Capitano di Castello di Faetano e dei membri Giunta.

“La San Marino di oggi non sarebbe la stessa senza l'esperienza migratoria che ha insegnato alle generazioni successive lo spirito di sacrificio e la cultura del lavoro e non sarebbe quindi stata la stessa senza città e Paesi, come Pont à Vendin e la Francia, che hanno garantito ai nostri emigranti possibilità lavorative e accoglienza alle famiglie, quando il nostro Paese stava affrontando la faticosa ripresa del dopoguerra” ha affermato il Segretario di Stato per la Cultura Teodoro Lonfernini che ha introdotto gli Ospiti in Udienza presso la Reggenza.

Il gemellaggio fra il Castello di Faetano e la città di Pont à Vendin, sorto dieci anni fa in ragione delle comuni radici che uniscono le due realtà, negli anni si è sempre più rafforzato e poi concretizzato in iniziative realizzate in sinergia, che hanno interessato i più diversi ambiti.

“Sono passati dieci anni da quella firma, sono cambiati i Sindaci e le Giunte a Pont à Vendin e sono cambiati i Capitani di Castello e le Giunte a Faetano ma oggi siamo qui a scrivere il futuro di questo patto e a riconoscere il valore del nostro legame assieme al Sindaco di Pont à Vendin Sandra Bablin ed il Capitano di Castello di Faetano Giorgio Moroni” ha dichiarato con commozione il Consigliere Ugolini.

“Il Castello di Faetano e il comune di Point à Vendin continuano a guardare al futuro con entusiasmo, impegnandosi a coltivare un rapporto duraturo e proficuo basato sulla collaborazione e sulla condivisione di valori comuni” ha asserito il Capitano di Castello di Faetano Giorgio Moroni.

“La nostra visita, al di là del suo carattere ufficiale, ha una dimensione particolare che va al cuore delle relazioni umane e storiche tra le nostre due città. Il Patto di amicizia tra Faetano e Pont à Vendin, avviato da Bernard Ogiez e Francesco Ugolini, è una viva testimonianza del reciproco impegno a favorire scambi duraturi”, ha proseguito il Sindaco della cittadina francese.

La Reggenza, nell’ambito del discorso pronunciato, ha ribadito quanto la Repubblica di San Marino si sia sempre impegnata a favore di ogni forma di scambi culturali che si fondano sulla cooperazione, su comuni intendimenti nel perseguire finalità di fratellanza e di mutuo arricchimento culturale.

