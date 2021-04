Visita ad Amatrice dei sindaci Spinelli e Giorgetti

Venerdì 16 aprile il sindaco di Coriano Domenica Spinelli ed il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, di ritorno da Roma dopo gli incontri presso il Ministero della Cultura, si sono incontrati con gli amministratori del comune di Amatrice, per fare un sopralluogo al Centro Giovani costruito grazie alle donazioni frutto dell’impegno dei cittadini dei territori di Coriano e Bellaria Igea Marina. Anche se per i vincoli anticovid il centro non è ancora in funzione è ormai pronto. Quando si potrà ripartire verrà organizzata l’inaugurazione. “Un momento dolce-amaro quello vissuto ad Amatrice, la soddisfazione di veder realizzati i progetti si è unita alla tristezza per la scomparsa del sindaco di Amatrice Antonio Fontanella.” - sottolinea Domenica Spinelli (sindaco di Coriano) - “Il sindaco Fontanella è infatti venuto a mancare lo scorso marzo, appresi la notizia con grande dispiacere, proprio il giorno precedente lo avevo sentito telefonicamente in merito ai lavori del Centro Giovani. Al vicesindaco Massimo Bufacchi e alla giunta va la nostra vicinanza e i nostri auguri affinché possano proseguire nel loro mandato. Grazie all’assessore Paganelli che ci ha accompagnato nella visita. I ringraziamenti vanno soprattutto a tutti coloro che hanno fatto le donazioni e a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell’opera, in particolare al coordinatore della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina Fabio Scarpellini che ha seguito tutte le fasi”.

c.s. Comune di Coriano