Visita alla fratellanza di New York della Reggenza e dei Segretari di Stato agli Affari Esteri e al Lavoro

Visita alla fratellanza di New York della Reggenza e dei Segretari di Stato agli Affari Esteri e al Lavoro.

È in partenza per New York la Delegazione istituzionale e diplomatica che festeggerà insieme alla numerosa comunità dei sammarinesi residenti a New York la celebrazione di Sant’Agata. Ad accompagnare gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta, saranno il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e il Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, ed una Delegazione di funzionari diplomatici.

L’annuale appuntamento torna ad essere celebrato dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza pandemica e quest’anno coincide con l’88˄ Anniversario di fondazione della Fratellanza Sammarinese di New York, che annovera oltre 500 iscritti.

Alta è l’attesa dei concittadini d’oltreoceano, che ogni anno attendono la ricorrenza della Compatrona per organizzare un evento, alla presenza di un’ampia rappresentanza della Fratellanza medesima, per poter incontrare i vertici istituzionali sammarinesi e, con essi, condividere sfide e progetti.

La permanenza statunitense della Delegazione consentirà altresì di avere incontri e visite con la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite e con interlocutori interessati alla migliore conoscenza della Repubblica.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: