Visita degli Ecc.mi Capitani Reggenti dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per l'Industria in Argentina

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina, unitamente al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e al Segretario di Stato per l’Industria, Fabio Righi, sono in Argentina per partecipare alla riunione annuale dell’Anello delle sette Comunità di sammarinesi residenti nel Paese sudamericano.

La Delegazione istituzionale sammarinese, accompagnata da funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri, è stata accolta a Buenos Aires dall’Ambasciatore accreditato in Argentina, Giovanni Maria d’Avossa.

All’arrivo nella Capitale argentina, gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno deposto una Corona presso il Monumento al General José de San Martin, alla presenza della Sottosegretaria per gli Affari Esteri argentina, Marzia Levaggi.

Quest’anno il XXXII Incontro tra le Comunità dei Sammarinesi dell’Argentina e il XXVI Incontro tra i Giovani sammarinesi dell’Argentina, organizzati dall’Associazione dei sammarinesi di Cuyo, si sono svolti nella giornata di ieri nella città di Mendoza.

All’apertura dei lavori del XXXII Incontro, introdotto dalla Presidente dell’Associazione sammarinese di Cuyo, Natalia Benvenutti, alla presenza del Console Onorario di Mendoza Juan Carlos Benvenutti e dei Presidenti e Autorità Consolari delle altre Comunità sammarinesi in Argentina, gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno pronunciato un partecipato indirizzo di saluto, che ha illustrato i più recenti passi compiuti dalla Repubblica a livello interno e internazionale; le Loro Eccellenze hanno espresso un forte richiamo rivolto in particolare ai giovani, affinché coltivino l’amore per il Paese, mettano a disposizione dello Stato le proprie preziose qualità ed energie, facciano sentire la propria voce, rimarcando altresì il legame indissolubile esistente anche tra coloro che vivono lontano dalla Repubblica.

L’ampia e partecipata Riunione ha visto gli interventi dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per l’Industria.

Beccari ha svolto una disamina esauriente del più recente periodo trascorso, che ha visto il termine del negoziato svolto con l’Unione europea per la definizione dell’Accordo di Associazione, riferendo sulle opportunità per il sistema Paese e sul futuro percorso che confluirà nella sua firma.

Allo stesso tempo, si è soffermato sullo stato delle relazioni bilaterali, segnalando l’accelerazione impressa alla collaborazione, anche attraverso l’adozione di intese già concluse e da concludersi a breve.

Analizzate le istanze avanzate dalle Comunità residenti in Argentina e definite le modalità per le relative risoluzioni.

Particolare attenzione è stata riservata in questa edizione della riunione dell’Anello ai temi dei giovani e delle attività e progettualità che possono favorire una maggiore interazione con il tessuto economico-sociale sammarinese. Da sottolineare il contributo positivo che i giovani hanno apportato all’incontro con proposte concrete e progetti meritevoli di approfondimento.

Il Segretario di Stato Righi è intervenuto sul percorso e strategie di sviluppo economico intrapreso da San Marino nel corso della legislatura, concentrandosi in particolare sul tema della transizione digitale e sulle opportunità di crescita presenti e future. L’incontro è stato anche l’occasione per l’illustrazione dell’attuale situazione economica del Paese e come questa sia cresciuta, nonostante le difficoltà, negli ultimi anni.

L’Incontro si è chiuso con una serata conviviale alla presenza dei numerosi partecipanti, preceduta da interventi istituzionali.



