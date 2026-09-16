Visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti alla mostra “Icone Sacre Pop” di Simone Legno allestita presso lo spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo

Questa mattina gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, hanno visitato lo spazio espositivo al piano terra della Segreteria di Stato per il Turismo, dove è allestita la mostra “Icone Sacre Pop” dell’artista Simone Legno. L’iniziativa, promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede rappresenta un segno concreto dell’eredità di Expo 2025 Osaka, capace di creare ponti tra relazioni culturali e istituzionali. Alla visita erano presenti il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, il Commissario Generale della Repubblica di San Marino per Expo Osaka 2025 e Direttore Dipartimento Turismo Filippo Francini, la Vicedirettrice di Poste San Marino Isabella Bizzocchi. Simone Legno, Chief Creative Officer di tokidoki è stato protagonista a Expo 2025 Osaka con la creazione delle mascotte del Padiglione San Marino oltre che a quello del Padiglione Italia e Santa Sede. La sua opera ha dato vita a un linguaggio visivo originale, capace di unire identità diverse attraverso valori comuni e di esprimere l’unicità della Repubblica di San Marino nel contesto delle Esposizioni Universali. Poste San Marino ha dedicato alla mascotte del Padiglione San Marino un’emissione filatelica, presentata ufficialmente lo scorso 28 agosto, il foglietto, del valore di euro 2,25, raffigura al centro la mascotte sia con il ventaglio in mano in omaggio al Giappone sia nella versione con la bandiera bianco e azzurra, circondata da personaggi fantastici protagonisti di una pacifica e colorata “invasione” del Titano, raffigurato sullo sfondo.

Le opere di Legno reinterpretano l’iconografia sacra con un linguaggio pop, immediato e universale, offrendo una nuova chiave di lettura capace di parlare alle giovani generazioni, la mostra si inserisce inoltre nelle celebrazioni per gli ottocento anni della morte di San Francesco d’Assisi.

Dichiarazioni istituzionali: "Federico Pedini Amati-Segretario di Stato per il Turismo Questa mostra rappresenta un segno tangibile di come l’esperienza di Expo 2025 continui a produrre frutti. San Marino ha saputo trasformare relazioni internazionali in progettualità culturali concrete, capaci di unire tradizione e innovazione. L’arte di Simone Legno ci ricorda che il linguaggio creativo può diventare ponte tra generazioni e culture diverse".

Filippo Francini- Commissario Generale della Repubblica di San Marino per Expo Osaka 2025 e Direttore Dipartimento Turismo: "Expo è innanzitutto un luogo di incontro e di dialogo. La collaborazione nata in quell’occasione trova oggi nuova espressione in questa iniziativa, che dimostra come il lascito più autentico delle Esposizioni Universali siano le relazioni costruite. La mostra di Simone Legno è un esempio di come l’arte contemporanea possa farsi veicolo di nuovi progetti".

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo











