Visita del Congresso di Stato alla Comunità Sammarinese della Toscana: rafforzare i legami e promuovere progetti condivisi

Si è svolta con grande successo la visita del Congresso di Stato, rappresentato dal Segretario di Stato al Territorio e Ambiente Matteo Ciacci, alla Comunità Sammarinese della Toscana, un incontro promosso per rafforzare i legami con i cittadini sammarinesi residenti all’estero e valorizzare il patrimonio di relazioni tra San Marino e le sue comunità estere. Accolto calorosamente dalla Presidente della Comunità, Carla Galassi Sconocchia, e dal Console Luigi Rogantini, il Segretario di Stato ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i rappresentanti della comunità sammarinese, ponendo al centro del dialogo temi fondamentali per lo sviluppo culturale, sociale ed economico di San Marino. L’incontro, che si è svolto in un clima conviviale e di grande partecipazione anche alla presenza di tantissimi giovani sammarinesi, è stato l’occasione per discutere di progetti comuni volti a promuovere la Repubblica di San Marino e rafforzare la vicinanza istituzionale e affettiva con i sammarinesi che vivono in Toscana. Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla sottoscrizione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, con richieste di chiarimenti ed opportunità per il Paese. “Il nostro obiettivo – ha sottolineato il Segretario di Stato Ciacci – è non solo quello di mantenere vivo il legame con i sammarinesi nel mondo, ma anche di creare opportunità concrete di collaborazione. Le comunità all’estero rappresentano un ponte fondamentale per proiettare ancor più l’identità e i valori di San Marino”. La Presidente Carla Galassi Sconocchia e il Console Luigi Rogantini hanno espresso il loro apprezzamento per l’impegno dimostrato dalle istituzioni sammarinesi, evidenziando l’importanza di mantenere vivi i rapporti con la madrepatria e di lavorare insieme per il bene comune. L’incontro si è concluso con un momento conviviale che ha ulteriormente rafforzato il clima di amicizia e collaborazione, confermando quanto sia prezioso il ruolo delle comunità sammarinesi nel mondo come promotori della cultura e dei valori della Repubblica di San Marino.

c.s. Congresso di Stato