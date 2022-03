Visita del Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna, Capitano di Vascello Francesco CIMMINO, al Compartimento Marittimo di Rimini

Nella giornata di ieri, 10 marzo 2022, il nuovo Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna, Capitano di Vascello Francesco CIMMINO, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Rimini. Il Direttore Marittimo proveniente dal comando della Capitaneria di Porto di Savona, ha assunto l’incarico a Ravenna il 18 febbraio 2022. E’ stato accolto a Rimini dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Marcello MONACO. Il Comandante CIMMINO, ha voluto incontrare il personale in assemblea, manifestando la sua disponibilità al dialogo ed allo scambio costruttivo ed esprimendo gratitudine per il lavoro quotidiano svolto ed il costante impegno al servizio della collettività e della comunità locale in perfetta sinergia con il territorio, che vanta storia e tradizioni fortemente legate al mare, lungo un litorale di circa 40 km da sempre votato al turismo, al mare ed alla pesca.

Il Comandante CIMMINO ha ringraziato il personale anche per aver garantito quel presidio di legalità e di sicurezza ed il ruolo di “sportello del mare” per tutta l’utenza anche in un momento storico imprevedibile, ma che ha comunque registrato milioni di presenze nel comparto turistico/balneare e che non ha mai visto sospendere i servizi a favore della collettività. Il Direttore Marittimo è stato ricevuto dal Sig. Prefetto della Provincia di Rimini, Giuseppe FORLENZA, che ha evidenziato l’eccellente sinergia e la proficua collaborazione con la Capitaneria di Porto nello svolgimento delle attività di competenza, in particolare per i servizi a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, per la vigilanza e l’attività a tutela dell’ambiente marino e costiero e, nell’ambito del coordinamento della Prefettura, a supporto dell’ordine pubblico per garantire il sicuro ed ordinato svolgimento delle attività in concomitanza con tutti gli eventi che si svolgono in riviera nel corso della stagione estiva.

Con l’occasione il Direttore Marittimo ha incontrato il Sindaco di Rimini, Jamil SADEGHOLVAAD, presso la sede comunale. Il Sindaco ha espresso, a nome dell’Amministrazione, parole di stima e di ringraziamento per tutto il personale della Capitaneria e per il contributo prestato soprattutto durante la stagione estiva ma, in genere, a favore di tutta l’utenza che fruisce del mare e del litorale. Nel pomeriggio, infine, il Direttore Marittimo CIMMINO ed il Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini hanno incontrato i componenti dell’Organismo paritetico regionale Emilia Romagna Pesca che riunisce rappresentanti del ceto armatoriale e dei lavoratori della pesca. L’incontro è stata una proficua occasione per affrontare temi connessi al settore con l’impegno di riavviare un costante tavolo consultivo sospeso durante la pandemia.

Alle Autorità ed alle organizzazioni incontrate, il Comandante CIMMINO ha confermato la volontà di proseguire nel solco della collaborazione ed efficace sinergia tra Autorità Marittima e Amministrazioni ed Istituzioni locali confermando la disponibilità della Guardia Costiera a sostenere tutte le iniziative volte agli usi civici del mare collaborando sempre al continuo sviluppo turistico e commerciale dei territori ed al sicuro ed ordinato svolgimento di tutte le attività ed iniziative legate all’uso del mare e delle spiagge. Nei prossimi giorni il Direttore Marittimo proseguirà la visita agli altri uffici ricadenti nella giurisdizione della Direzione Marittima ricompresi nel Compartimento Marittimo di Rimini, ovvero Cesenatico, Bellaria, Riccione e Cattolica.