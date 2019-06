Visita del Ministro degli Affari Esteri ed europei della Repubblica di Croazia

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha incontrato oggi a Palazzo Begni il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri ed europei della Repubblica di Croazia, Marija Pejčinović Burić, con la quale si è intrattenuto in un ampio e articolato colloquio. L’incontro è avvenuto in un clima di assoluta cordialità e ha richiamato i numerosi ambiti di collaborazione in atto, sia a livello bilaterale che nel contesto multilaterale. Focus particolare è stato attribuito al rapporto che lega la Repubblica di San Marino al Consiglio d’Europa, da sempre contraddistinto da un impegno attivo a livello politico-diplomatico, istituzionale e parlamentare. A quest’ultimo riguardo, l’Ospite in mattinata è stata accolta a Palazzo Pubblico proprio dalla Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che sarà presto a Strasburgo per l’elezione del nuovo Segretario Generale. Con la Collega agli Affari Esteri, Renzi si è soffermato su vari temi di interesse comune, a partire dalla volontà di intensificare i rapporti diplomatici e la cooperazione in seno alle maggiori Organizzazioni internazionali. "San Marino e la Croazia sono legate indissolubilmente per ragioni storiche, in primis per le origini del nostro Santo Patrono - ha commentato il Segretario di Stato Renzi - ma sono unite anche grazie alle innumerevoli forme di collaborazione in atto sia a livello bilaterale che nel contesto multilaterale, le quali ci auguriamo senz'altro di intensificare in futuro". Durante il colloquio, il Segretario di Stato Renzi si è soffermato anche sul percorso di integrazione europea, richiamando l’amicizia e il sostegno della Croazia mai venuti a mancare e che prossimamente, anche alla luce della futura presidenza croata dell’Unione europea del primo semestre 2020, potranno ulteriormente confermarsi.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri