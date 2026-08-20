Visita del Santo Padre del 22 agosto: variazioni ai servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico

Visita del Santo Padre del 22 agosto: variazioni ai servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico.

In occasione della visita di Sua Santità, in programma sabato 22 agosto, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) informa la cittadinanza delle variazioni temporanee che interesseranno i servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico, rese necessarie per consentire il regolare svolgimento della Visita Pastorale e garantire le previste condizioni di sicurezza.

Servizi di Igiene Urbana

A partire dal pomeriggio di venerdì 21 agosto saranno temporaneamente rimossi i cassonetti presenti lungo il percorso interessato dal passaggio del Santo Padre, da Torraccia a Domagnano e lungo la Superstrada, su entrambi i lati, fino alla rotatoria di Borgo Maggiore (Bar Forcellini). I cassonetti saranno progressivamente ricollocati nelle rispettive postazioni nel corso del pomeriggio di sabato 22 agosto.

Nelle aree di Domagnano, Borgo Maggiore e San Marino Città saranno temporaneamente rimossi anche i cestini gettacarte, per ragioni di sicurezza connesse all'evento. Gli stessi saranno riposizionati non appena le condizioni di viabilità e sicurezza lo consentiranno.

Nel Centro Storico di San Marino Città, la raccolta domiciliare dei rifiuti prevista per sabato 22 agosto sarà completata entro le ore 7:00. In via del tutto eccezionale, si richiede pertanto alle utenze e alle attività economiche di esporre le frazioni previste dall’eco-calendario a partire dalla serata di venerdì 21 agosto, dopo la chiusura delle attività.

Dopo il passaggio degli operatori è fatto divieto di esporre rifiuti su suolo pubblico. Per tutta la giornata non sono previsti ulteriori passaggi per la raccolta domiciliare.

Anche nel Centro Storico di Borgo Maggiore le operazioni di raccolta saranno completate entro e non oltre le ore 7:00 di sabato 22 agosto. Dopo il passaggio degli operatori è pertanto fatto divieto di esporre ulteriori rifiuti su suolo pubblico. Per tutta la giornata non sono previsti ulteriori passaggi per la raccolta domiciliare.

Servizio di Trasporto Pubblico

Al fine di agevolare la partecipazione dei fedeli e tenuto conto delle modifiche alla viabilità previste per la giornata, saranno introdotte le seguenti variazioni:

saranno attivate navette gratuite dedicate al trasporto dei fedeli, con arrivo al mattino e rientro nel pomeriggio, con arrivo al Piazzale delle Nazioni Unite di San Marino Città, secondo le modalità comunicate dalla diocesi. In particolare, si comunica che:

1. per i Castelli di Domagnano e Serravalle, il punto di raccolta sarà individuato presso il parcheggio antistante il Multieventi, in Via Rancaglia, con partenze alle ore 6:45 e alle ore 7:45 e rientri previsti alle ore 13:30 e alle ore 14:30;

2. per i Castelli di Faetano e Montegiardino sarà attiva la linea 3D, con partenza anticipata di un’ora rispetto al consueto orario e arrivo previsto alle ore 7:50. La corsa di rientro partirà dal Piazzale delle Nazioni Unite (P9) alle ore 14:15;

3. per il Castello di Acquaviva sarà attiva la linea 2 secondo i consueti orari, ad eccezione della corsa di rientro prevista alle ore 13:05 dal Piazzale delle Nazioni Unite (P9), che sarà posticipata alle ore 13:30;

4. per il Castello di Chiesanuova sarà utilizzata, sia per l’andata sia per il ritorno, la linea 2, che effettuerà una deviazione a Fiorentino verso il campo sportivo, dove sarà individuato il punto di raccolta dei fedeli in Via XXI Settembre n. 76, nel piazzale antistante la ditta Prina Termoidraulica S.r.l.;

le linee 4, 7 e 47 funzioneranno secondo i consueti orari. Fino alle ore 16:00, tuttavia, il capolinea sarà temporaneamente trasferito al P2B anziché al Piazzale delle Nazioni Unite. Inoltre, nelle fasce orarie interessate dalla chiusura della Superstrada per il passaggio del Santo Padre, indicativamente dalle ore 9:00 alle 9:30 e dalle ore 12:00 alle 12:30, le linee potranno subire deviazioni di percorso;

il servizio di trasporto a chiamata sarà attivo con orario ridotto, dalle ore 14:00 alle ore 1:00;

per tutta la mattinata di sabato 22 agosto e fino alle ore 13:00, il servizio di funivia sarà riservato esclusivamente ai fedeli muniti di apposito pass per l’accesso alle aree sottoposte a controllo. Successivamente, il servizio sarà ripristinato regolarmente con partenze ogni 15 minuti fino alle 00:45.

AASS invita cittadini, operatori economici e utenti del trasporto pubblico a programmare con anticipo i propri spostamenti e le operazioni di conferimento dei rifiuti, tenendo conto delle variazioni sopra indicate.

Le modifiche temporanee ai servizi sono necessarie per assicurare il regolare svolgimento della Visita Pastorale e garantire le condizioni di sicurezza previste per un evento di particolare rilevanza per l’intera Repubblica.

AASS ringrazia fin d’ora la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.



Comunicato stampa

La Direzione AASS

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