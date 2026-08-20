Visita del Santo Padre: indicazioni ISS per l’accesso alle prestazioni sanitarie Ospedale e presidi territoriali operativi nella giornata di sabato 22 agosto. Attenzione alla viabilità modificata e agli orari della Farmacia di Città.

Visita del Santo Padre: indicazioni ISS per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

In occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, in programma sabato 22 agosto, i servizi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale resteranno attivi. L’ISS ha inoltre predisposto, in coordinamento con le autorità competenti, le misure sanitarie di supporto necessarie allo svolgimento dell’evento, con presidi ed équipe dedicati per eventuali esigenze di emergenza connesse alla presenza del Santo Padre. Le misure sanitarie, analoghe per impostazione a quelle attivate in occasione di eventi istituzionali di massimo rilievo, sono state in questo caso rafforzate con equipe e mezzi di emergenza dedicati, in considerazione della particolare natura della visita e della sua rilevanza per il Paese. Tali attività non incideranno sulla normale operatività dei servizi rivolti alla cittadinanza. Per consentire lo svolgimento della visita, sono state introdotte modifiche alla viabilità che, in alcune fasce orarie, potranno rendere più difficili gli spostamenti verso l’Ospedale di Stato, in particolare per chi risiede o proviene dalle zone lato monte e dalle aree interessate dalle limitazioni alla circolazione. Gli assistiti che hanno visite, esami o prestazioni programmati nella giornata di sabato 22 agosto sono quindi invitati a verificare preventivamente il percorso disponibile, tenendo conto delle indicazioni ufficiali diffuse dalle autorità e dei percorsi alternativi segnalati. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere la struttura sanitaria a causa delle limitazioni alla viabilità, gli assistiti sono invitati a contattare tempestivamente il servizio presso cui è programmata la prestazione, comunicando l’impossibilità a presentarsi, così da consentire la riprogrammazione dell’appuntamento. Resteranno inoltre aperti, come di consueto, il Centro Sanitario di Murata e i Centri Sanitari di Borgo Maggiore e Serravalle, insieme agli altri servizi territoriali normalmente operativi il sabato mattina. Si precisa inoltre che, sempre nella giornata del 22 agosto, la Farmacia di Città, in via Donna Felicissima, 21, resterà chiusa al pubblico nella fascia della mattina e riaprirà alle ore 13.00, con servizio fino alle ore 19.30. Sarà comunque attivo per tutta la giornata il distributore automatico h24 di parafarmaci, con teleassistenza da parte di un farmacista. L’Istituto raccomanda ai cittadini di programmare con anticipo gli spostamenti e di attenersi alle indicazioni fornite dagli organi competenti in materia di viabilità e sicurezza.



c.s. Ufficio Stampa - Istituto Sicurezza Sociale



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